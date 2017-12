Alphabet, Eric Schmidt non sarà più il presidente

La decisione sarà stata maturata a lungo dal diretto interessato, ma al pubblico è arrivata assolutamente inaspettata: Eric Schmidt ha deciso di lasciare la presidenza...

L’annuncio ufficiale è arrivato proprio dalla holding che gestisce le attività del gruppo ed è stato confermato dallo stesso Schmidt, attraverso un post su Twitter.

Nella nota si legge: “Larry, Sergey, Sundar (Pichai, attuale ceo di Google) e io crediamo che sia il momento per una transizione, nell’evoluzione di Alphabet. La struttura della holding sta funzionando bene e Google e Other Bets stanno prosperando. Negli anni recenti ho speso molto del mio tempo sulla scienza e la tecnologia, e sulla filantropia, e voglio impegnarmi ancora di più su questo fronte”.

Ingegnere, businessman, è stato amministratore delegato di Google dal 2001, per poi diventare presidente esecutivo nel 2011 e mantenere lo stesso ruolo in Alphabet quando Google ha deciso di creare la holding che attualmente ha 75mila dipendenti in tutto il mondo.

È, secondo Forbes, il 119esimo uomo più ricco al mondo con un patrimonio da 11 miliardi di dollari.

Schmidt lascerà il suo ruolo a partire dal prossimo gennaio. Rimarrà comunque all’interno del consiglio d’amministrazione, mantenendo la propria influenza sulle decisioni del gruppo, e avrà un ruolo di consulente tecnico.

Alphabet ha poi preannunciato la futura nomina di un Presidente non esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ma non ha fornito tempistiche dettagliate.