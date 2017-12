Saldi, tutto pronto per partire il prossimo 5 gennaio

Neppure il tempo di chiudere i portafogli, dopo averli abbondantemente aperti per i regali di Natale, che è già tempo di pensare a qualche...

Neppure il tempo di chiudere i portafogli, dopo averli abbondantemente aperti per i regali di Natale, che è già tempo di pensare a qualche altra spesa, stavolta magari da concedersi per sé.

È infatti già tempo di saldi: ancora una manciata di giorni, ed esattamente nella prima settimana di gennaio tutti i negozi cominceranno ad esporre la merce con sconti più o meno consistenti.

In Basilicata e Valle D’Aosta gli sconti prenderanno il via il 2 ed il tre di gennaio, mentre la Sicilia sarà la più ritardataria tra tutte le regioni, dato che i saldi inizieranno il 6 gennaio e si chiuderanno il 15 marzo.

In Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise e tutto il resto delle regioni italiane, i saldi inizieranno il 5 gennaio.

Federconsumatori ha stimato che durante lo scorso anno il 39% delle famiglie italiane si sono buttate a capofitto nei saldi invernali, spendendo in media 179,22 euro a famiglia.

Per chi si appresta ad effettuare acquisti, non mancano alcuni consigli di Federconsumatori, utili per ridurre il rischio di essere truffati, raggirati o di incorrere in finte promozioni che, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo quando si avvicinano i saldi.

Nel decalogo stilato, spiccano il verificare sempre il prezzo dei prodotti che si vuole acquistare prima dell’avvia delle offerte e, se possibile, fotografare la cifra con il cellulare, il diffidare dei negozi che non espongono la merce e di quelli che applicano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%, il conservare sempre lo scontrino, essenziale in caso di merce fallata o non conforme, poiché obbliga il commerciante alle norme su garanzia di sostituzione e rimborso e il rivolgersi ai vigili urbani, all’ufficio comunale per il commercio o ad un’Associazione di consumatori nel cado di problemi o presunte truffe.

I saldi termineranno invece in date diverse, tra il 28 febbraio e i primi di marzo, ma se vivete in Campania potete prendervela comoda e rimandare fino al 2 aprile.