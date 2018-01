WhatsApp, ancora una bufala dilaga in rete

Da quando è diventata l’applicazione di messaggistica istantanea più amata ed usata al mondo, WhatsApp è oggetto di bufale e veri e propri raggiri,...

Se in tutti questi anni la maggior parte deli utenti ha imparato a riconoscere i messaggi ingannevoli e starne alla larga, purtroppo c’è sempre qualcuno che ci cade ancora, nonostante le truffe alla lunga si ripropongono ciclicamente ad intervalli regolari.

Ed infatti, proprio in queste ore, sta girando una delle più note, quella del passaggio alla versione a pagamento tra pochi giorni.

Nello specifico, si parla di un fantomatico direttore di nome Yong Lin, che avrebbe deciso di far pagare 0.01 euro per ogni messaggio della chat, sottolineando tra l’altro, per rendere ancora più veritiera e caricare di patos la notizia, che sarebbe stata detta anche al telegiornale.

Il cambiamento, stando al messaggio, si verificherebbe tra pochi giorni ed esattamente il 13 gennaio ma ovviamente c’è da stare calmi poiché è la prima bufala sulla chat dell’anno poiché la notizia è stata ampiamente confermata come falsa.

“Avviso importante a tutti gli utenti di WhatsApp” si legge nel messaggio. “Da sabato mattina 13 gennaio 2018 WhatsApp diventerà a pagamento. Se hai almeno 20 contatti manda questo messaggio a loro. Così risulterà che sei un utilizzatore assiduo e il tuo logo diventerà blu e resterà gratuito”.

La verità è che l’azienda, ora nelle mani di Facebook, non farà mai pagare nuovamente l’app e in ogni caso annuncerebbe una modifica così importante su tutti i suoi social – che invece tacciono – e soprattutto attraverso una notifica interna all’app.