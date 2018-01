Auto, le case tedesche testavano i gas di scarico sulle scimmie

Una notizia che ha dell’incredibile, e che in queste ore sta sollevando un polverone in tutto il mondo: secondo un’inchiesta condotta negli States e...

Una notizia che ha dell’incredibile, e che in queste ore sta sollevando un polverone in tutto il mondo: secondo un’inchiesta condotta negli States e rivelata dalla Bild, nel laboratorio della Lovelace Respiratory Research Institute, in New Messico, dieci scimmie giavanesi furono chiuse in una stanza per quattro ore e costrette a respirare i gas di scarico delle auto, mentre erano distratte dalla proiezione di un cartone animato.

Dietro i test sulle scimmie ci sarebbe l’allarme scatenato nel 2012 da uno studio pubblicato dall’organizzazione mondiale della sanità, secondo il quale i gas di scarico sono cancerogeni. I colossi dell’auto volevano dimostrare il contrario, e hanno scelto le scimmie come cavie delle loro verifiche.

Secondo la Bild tutte e dieci le scimmie sarebbero ancora vive, anche se non si sa se abbiano riportato danni a causa dell’esposizione.

A quanto pare, l’orribile metodo è stato utilizzato da tre case automobilistiche tedesche (Volkswagen, Daimler e Bmw) per uno studio condotto ad Albuquerque, nel New Mexico, negli Usa, nel 2014.

Il gruppo tedesco Bmw nega di aver partecipato agli esperimenti condotti sulle scimmie per verificare la tossicità dei gas di scarico. “Il Bmw Group non conduce studi su animali”, ha scritto la casa automobilistica per negare la notizia pubblicata prima dalla stampa Usa e poi da quella tedesca.

I test sono stati invece confermati dalla Daimler e dalla Volkswagen.

La Volkswagen ha già chiesto pubblicamente scusa. Gli esperimenti tuttavia sono stati fatti, e anche se Stephan Weil, presidente della Bassa Sassonia che rappresenta il maggiore azionista del gruppo di Wolfsburg afferma che si tratta di pratiche «assurde e nauseabonde» forse sa un po’ di ‘salvare il salvabile’.