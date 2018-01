Robot, anche il padre di Alibaba lancia un monito

Tra sognatori e disfattisti, in tutto il mondo ci sono due correnti diametralmente opposte riguardo i robot e più in generale l’intelligenza artificiale, anche...

Tra sognatori e disfattisti, in tutto il mondo ci sono due correnti diametralmente opposte riguardo i robot e più in generale l’intelligenza artificiale, anche se tutti sembrano d’accordo che proprio l’IA caratterizzerà il prossimo futuro, in campo tecnologico e non solo.

Nel recente passato già Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk hanno lanciato i loro moniti sull’effetto devastante che le nuove tecnologio potranno avere sul mondo per come lo conosciamo, e, da oggi, si aggiunge anche Jack Ma, presidente e fondatore di Alibaba, che dal World Economic Forum di Davos ha lanciato un messaggio che non lascia spazio a equivoci.

“L’intelligenza artificiale, i Big Data, sono una minaccia per gli esseri umani. L’intelligenza artificiale e i robot distruggeranno un sacco di posti di lavoro, perché in futuro queste mansioni verranno svolte dalle macchine. L’unica soluzione è cambiare il modo in cui educhiamo i nostri ragazzi, insegnando loro non a competere con le macchine ma a sviluppare la loro creatività”, ha dichiarato Ma nel corso di un dibattito sulle nuove tecnologie, “queste novità sono una minaccia. Io ritengo che l’intelligenza artificiale dovrebbe sostenere gli esseri umani. La tecnologia dovrebbe sempre fare qualcosa per potenziare le capacità della gente, non diminuirle”.

Il fondatore di Alibaba è quindi preoccupato per lo sviluppo dell’automazione, ma nello stesso tempo, però, ritiene che compagnie come la sua possano avere un impatto positivo su questo fenomeno: «Noi abbiamo la responsabilità di avere un cuore buono, e fare qualcosa di buono. Garantire che tutto ciò che facciamo sia indirizzato verso un futuro migliore».

La tecnologia produrrà molte persone di successo e carriere interessanti, ma nello stesso tempo genererà anche seri problemi sociali: per affrontarli e risolverli, prima che possano scatenare il caos, Jack Ma ha riportato alla mente le catastrofi del passato.

Dopo l’ammonimento, il fondatore di Alibaba ha quindi indicato anche la strada per non ricadere negli errori del passato: «Ora stiamo vivendo la terza rivoluzione tecnologica. Se ci sarà una Terza guerra mondiale, io penso che dovrebbe essere dichiarata contro le malattie, l’inquinamento, la povertà, e non contro noi stessi».