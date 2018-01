Trenitalia, nella stragrande maggioranza dei casi i treni sono pendolari

I pendolari stenteranno a crederci, stando alla loro esperienza diretta che sovente mette alla prova anche i nervi più saldi, ma stando agli ultimi...

I pendolari stenteranno a crederci, stando alla loro esperienza diretta che sovente mette alla prova anche i nervi più saldi, ma stando agli ultimi numeri snocciolati da Trenitalia, i suoi treni nella stragrande maggioranza dei casi sono puntuali.

Il 2017 si è chiuso con 9 treni regionali su 10 arrivati a destinazione puntuali e comunque non oltre i 5 minuti dall’orario previsto; un miglioramento di 4 punti percentuali rispetto al 2014. La regolarità delle corse raggiunge il 98,9%, con cancellazioni totali ridotte all’1,1% e inferiori allo 0,4% per cause imputabili a Trenitalia. Cancellazioni più che dimezzate rispetto a quattro anni fa.

Risulta superiore alla media generale l’arrivo in orario dei treni in circolazione nelle ore di punta del mattino: nella fascia 6-10 è il 92% ad arrivare puntuale, percentuale in linea con quella dello scorso anno.

A confermare i risultati delle corse ferroviarie regionali gestite da Trenitalia nel corso del 2017 è però anche il giudizio dei clienti: nell’ultima indagine condotta a novembre da una società esterna al Gruppo Fs, il 93.8% dei viaggiatori trentini si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso, con una crescita del 2,7% rispetto al 2016.

Il bilancio del 2017 tiene conto del volume di servizi prodotti in Umbria, pari a 27.400 treni circolati all’interno della regione ed in quelle circostanti (Marche, Toscana, Lazio) dove Trenitalia gestisce il servizio, percorrendo complessivamente 3,7 milioni di km e contando 7,6 milioni di passeggeri saliti a bordo. Apprezzati anche cortesia e professionalità del personale (95,5%) e illuminazione della carrozza (92%).

Se da una panoramica nazionale si passa a un’analisi più dettagliata delle singole regioni si evidenzia come le migliori performance in fatto di puntualità reale, che tenendo conto di tutti i ritardi restituisce quanto effettivamente vissuto dai clienti, si registrano in Friuli Venezia Giulia, con il 94,7% dei treni puntuali, a seguire la Provincia Autonoma di Bolzano, con il 94,1%, l’Abruzzo con il 93,5%, la Provincia Autonoma di Trento con il 93%, poi il Veneto 92,6%, le Marche 92,1%, il Lazio 91,9%, la Toscana 90,8% e la Valle d’Aosta 90,5%.

Il trend della puntualità Trenitalia, con poche eccezioni, risulta tuttavia positivo un po’ in tutte le regioni, con punte più elevate nel Lazio, a seguire Emilia Romagna, Liguria, Basilicata e Umbria. Quello della regolarità vede eccellere la Puglia, l’Abruzzo e la Liguria.