Net neutrality, siamo arrivati alla seconda fase

La rivoluzione voluta dal presidente degli Stati Uniti, con la chiara intenzione di annullare tutti gli sforzi fatti, in senso opposto, dall’amministrazione Obama prende...

La rivoluzione voluta dal presidente degli Stati Uniti, con la chiara intenzione di annullare tutti gli sforzi fatti, in senso opposto, dall’amministrazione Obama prende vita: la Federal Communications Commission (FCC) ha infatti pubblicato sul Registro Federale (La Gazzetta Ufficiale Italiana) la norma del governo che di fatto smantellerà la neutralità della rete.

Viene quindi confermata la volontà espressa lo scorso dicembre tramite votazione di smantellare le norme volute dall’ex presidente Barack Obama nel 2015 per proteggere la libertà in Rete. Si tratta di un momento fondamentale, perché dà il via alla prossima fase della lotta sul futuro di Internet.

Il mondo del web potrebbe cambiare negli USA a partire dal prossimo 23 aprile, data in cui verranno eliminate le protezioni della net neutrality.

Il cambiamento sarà inizialmente parziale perché la nuova normativa prevede anche modifiche nei requisiti per la raccolta dei dati che devono essere approvate dall’Office of Management and Budget. Una volta ricevuta l’approvazione la FCC pubblicherà un ulteriore documento nel registro in cui annuncerà quando le protezioni della net neutrality verranno del tutto scardinate.

La nuova pubblicazione darà immancabilmente il via a una nuova battaglia per la neutralità della rete. Adesso, infatti, scattano anche i 60 giorni di tempo durante i quali il Congresso può provare a varare una legge in grado di ribaltare la decisione della FCC sullo smantellamento della neutralità della rete, che ha scatenato le proteste di milioni di americani e di alcuni big dell’high tech: Google, Netflix e Facebook compresi. Una finestra relativamente breve in cui i legislatori potrebbero cercare di bloccare la FCC.