Caffè, a Torino è il più caro d’Italia

Da nord a sud, in pochi riescono a fare a meno del caffè, la bevanda per eccellenza della pausa, momento di relax e ritrovo, che però ha costi ben diversi di città in città.

Le differenze tra le varie regioni si rivelano infatti considerevoli: se il caffè più economico è a Napoli, con una media di 91 centesimi, quello più caro lo potete prendere a Torino per 1,10€. A Roma un caffè al bar costa in media 1,03€, a Firenze 1,04€, a Milano 1.08€ mentre a Palermo si arriva a 0.94€, per una media nazionale che è di 1,03€ per ogni tazzina.

I dati sono stati diffusi al Balnearia e Tirreno C.T., una grande fiera sul turismo e l’ospitalità in generale che si tiene a Marina di Carrara fino al 28 febbraio.

Dalla ricerca sulle abitudini dei nostri connazionali è emerso che il 41% della nostra popolazione adulta beve un caffè al bar almeno una volta a settimana. Tra i consumatori più accaniti gli abitanti del Sud, seguiti a ruota da quelli del Nord Ovest.

L’Italia è al quinto posto fra i maggiori Paesi importatori ed è al decimo posto in Europa per consumi pro-capite vista la modalità di consumo, per colazione e dopo pranzo e non come bevanda per accompagnare i pasti e la giornata come invece avviene negli altri Paesi.

Quanto ai bar nei registri delle Camere di commercio si contano 149.429 imprese appartenenti al codice di attività 56.3, bar e altri esercizi simili senza cucina. In sei regioni – Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania – si concentrano i due terzi delle imprese del settore.

Più in generale, con 4,5 euro a tazzina è la Norvegia che si aggiudica il primato di caffè più caro al mondo: ci vogliono oltre 3 euro in più rispetto a Lisbona dove costa in media 0,90 euro, meno che in Italia che ha una media di 1,03 euro a tazzina.