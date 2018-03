Jaguar presenta a Ginevra il nuovo SUV 5 posti elettrico I-Pace

Attesissima dagli amanti del marchio ma più in generale dagli amanti delle sportive potenti ma eleganti, Jaguar presenta ufficialmente il nuovo SUV 5 posti elettrico I-Pace. Il suo...

Attesissima dagli amanti del marchio ma più in generale dagli amanti delle sportive potenti ma eleganti, Jaguar presenta ufficialmente il nuovo SUV 5 posti elettrico I-Pace.

Il suo debutto ufficiale ci sarà il 6 marzo al Salone di Ginevra 2018 e subito dopo sarà in vendita con prezzi a partire da Euro 79.790. Oltre alle versioni S, SE e HSE, ci sarà un variante First Edition disponibile in serie limitata.

“Mentre gli altri parlano di futuro, noi lo costruiamo – ha detto Ralf Speth, CEO di Jaguar Land Rover – per realizzare Jaguar I-PACE elettrica, la new entry della famiglia Pace, abbiamo infranto tutte le regole. L’assenza di emissioni, di particolato e di CO2, ci consente di avvicinarci sensibilmente alla nostra visione di un futuro sicuro, pulito e sostenibile”.

Definire la Jaguar I-Pace un modello epocale per la Casa inglese e per tutto il mondo dell’automobile può sembrare esagerato, ma non lo è perché con questo SUV elettrico che condivide il primato con l’Audi e-tron anche i grandi Costruttori mettono sul mercato delle Sport Utility a zero emissioni e con tanti chilometri di autonomia. Parlando quindi dei tempi di ricarica, valutando sempre le anticipazioni, nell’arco di 45 minuti, tramite un sistema ad alto voltaggio, si potrebbe raggiungere l’80% dell’autonomia complessiva. Gli accumulatori sono garantiti otto anni o 160.000 km, mentre per l’auto la copertura è di 3 anni o 100.000 km.

I due motori elettrici a magneti permanenti sono disposti sui due assi, garantiscono 400 cv e un coppia di 696 nm, il che si traduce in un’accelerazione da 0-100 km/h in 4,8 secondi.

Da sottolineare anche il coefficiente aerodinamico, che sulle elettriche è sempre molto importante per ottimizzare l’autonomia: sulla iPace è 0.29.

Per la disposizione razionale della componentistica, la Jaguar i-Pace può vantare un’abitabilità molto alta in relazione alle sue dimensioni, è lunga 4,60 metri, lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori è di ben 890 mm e il bagagliaio può arrivare a contenere 1.453 litri.

All’interno dell’abitacolo troviamo il sistema di infotainment Jaguar Touch Pro Duo, oltre a un’avanzata tecnologia che permette di gestire alcune funzioni dell’auto anche dall’esterno tramite app su smatphone o smart watch.

Molto interessanti e ricchi gli optional della nuova Jaguar I-PACE: c’è il tetto panoramico, un vero e proprio must, full size e con filtro per la luce a infrarossi.

Degna di nota è anche la costruzione in alluminio e il baricentro ribassato (-13 cm rispetto alla F-Pace), la sospensione anteriore a doppio braccio oscillante e il sistema Integral Link al posteriore, oltre a un programma di riciclaggio e rigenerazione delle batterie.

La ricarica non è rapida. Solo con quella a corrente continua da 100 KW permette avere l’80% in 45 minuti. Altrimenti servono 10 ore da casa, ma non da presa domestica, bensì da un wall boxa corrente alternata da 7kWh.