Coca Cola è pronta a lanciare una bibita alcolica

Più di un secolo di storia in cui è diventata molto più di una bevanda: un marchio leggendario, l’unica bevanda riconosciuta e riconoscibile in ogni angolo del mondo.

Eppure a Coca Cola vendere la sua storica bevanda dalla ricetta mai svelata non basta più, ed è pronto ad una svolta storica: lanciare, dopo 130 anni, la sua prima bibita alcolica.

Lo riferisce il Financial Times sottolineando che la multinazionale starebbe attualmente sperimentando la creazione di un tipo di bevanda molto di moda e diffuso in Giappone, noto come ‘Chu-Hi’ e contenente alcol distillato di Sochu miscelato con acqua gasata aromatizzata. E sarà proprio il mercato giapponese a testare – e in futuro consumare – il nuovo prodotto.

In un’intervista sul sito web della compagnia, Jorge Garduno, presidente della Coca-Cola in Giappone, ha sottolineato che “la nuova bevanda alcolica s’ispira a quella tradizionale giapponese fatta con alcol distillato shochu e acqua frizzante, arricchita da aromi. Non abbiamo mai sperimentato prima nulla di alcolico – ha aggiunto – e questo è un esempio di come Coca Cola continui a esplorare le opportunità al di fuori delle nostre aree principali”.

Anche se, ha tenuto a precisare, “l’esperimento riguarderà probabilmente solo il Giappone, perché nel resto del mondo Coca Cola è “un’istituzione analcolica e questa bevanda è un test per una fetta specifica del nostro mercato”.

Il Giappone è un mercato decisamente fertile per la Coca-Cola, che nel paese del Sol Levante offre un’ampia varietà di prodotti. Si spazia dalla Coca-Cola aromatizzata al tè verde Ayataka fino alla Jats Taccola, ricavata da infusi a base di aglio. Se in Italia sono decisamente poche le varianti offerte dalla Coca-Cola, all’estero è possibile trovare molti diversi tipi di gusti.

E voi siete pronti alla prima Coca-Cola alcolica?