Carte di credito, l’attenzione deve essere alta per non incorrere in truffe

Ormai tutti noi, per comodità, per le esigenze più svariate o semplicemente perché “ce l’hanno tutti”, abbiamo e usiamo molto spesso le carte di credito, per gli acquisti nei negozi reali come in quelli online.

Contrapposta alla comodità e alla semplicità d’uso, c’ è però un rovescio delle medaglia piuttosto spiacevole che mette i cittadini dinnanzi a tentativi di truffa e frodi sempre più sottili e di difficile individuazione per i non esperti. Secondo alcune ricerche, sono migliaia gli italiani che negli ultimi anni sono stati vittime di truffe e raggiri di varia natura.

Tra le truffe più comuni nel mondo dell’online c’è lo skimming. Si tratta di una cimice in Javascript installata su una piattaforma di e-commerce grazie alla quale vengono trafugati i dati della carta di credito in tempo reale.

Altra truffa abbastanza comune è il phishing: e-mail inviate apparentemente da una banca o dalle poste in cui si chiede di modificare i propri dati allo scopo di entrarvi in possesso. Inoltre è possibile incappare in tentativi di Cridit Card Surcharge ed ossia aumenti inspiegabili di tariffe relative a prenotazioni di voli e soggiorni.

Si può inoltre incappare in un POS manomesso per duplicare la carta ed i suoi dati di utilizzo oppure nel cosiddetto trashing che altri non è se non un recupero di scontrini e ricevute per risalire ai dati sensibili della stessa carta.

Nell ‘?ampio panorama della “truffa”, le truffe di natura finanziaria, occupano lo spazio maggiore, come evidenziato anche dalle cronache giornalistiche di tutti i giorni. Tali condotte possono essere di vario genere, potendosi distinguere, innanzi tutto, i comportamenti illeciti messi in atto da soggetti autorizzati allo svolgimento di attività finanziaria, mediante lo sfruttamento del contatto diretto con la propria clientela, dalle condotte di soggetti non autorizzati. In questo caso, al comportamento fraudolento, si aggiunge un altro elemento: l’abusivismo finanziario. Una costante caratteristica delle truffe finanziarie è la perdita di tutto o gran parte del patrimonio investito e/o impegnato che, di norma, è difficilmente recuperabile.

Le truffe finanziarie diventano ancora più pericolose se vengono poste in essere da soggetti non autorizzati. A questo proposito, bisogna premettere che la prestazione di servizi d’investimento, in considerazione della delicatezza dell’attività, è una attività riservata ad operatori autorizzati, i quali devono essere costantemente vigilati ed iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica dei necessari requisiti. Anche l’offerta di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata. Operare nel settore finanziario senza le prescritte autorizzazioni è illegittimo, a prescindere dalla circostanza che si pongano o meno in essere truffe.

Per difendersi, la prima cosa da fare, una volta appreso che siano avvenute transazioni non consapevoli, è fare denuncia al più presto. Questo allo scopo prima di tutto di bloccare la carta, evitando altre perdite di denaro e bloccare i ladri.

Grazie alla nuova normativa la responsabilità per le truffe online non ricade sul possessore della carta se la banca non ha richiesto il controllo di identità. Invece, in caso di truffe di altro genere, la responsabilità ricade solo per i primi cinquanta euro, mentre in precedenza arrivava fino a centocinquanta euro.