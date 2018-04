Apple soffia su 42 candeline

Ne è passata di acqua sotto ai ponti: oggi Apple è un colosso a livello mondiale, con fatturati da capogiro e tutti i colpi...

Ne è passata di acqua sotto ai ponti: oggi Apple è un colosso a livello mondiale, con fatturati da capogiro e tutti i colpi tentati messi a segno, ma solo quattro decenni fa non si intravedeva neppure l’ombra di cotanta gloria.

Come ogni anno il primo aprile viene ricordato come il giorno della “mela”. Nota anche come «l’azienda di Cupertino» per via della sua sede principale in California, la realtà fondata da Steve Jobs soffia stavolta su 42 candeline.

L’impresa è stata fondata inizialmente da tre soci, il 1° aprile 1976 in un garage: le principali menti sono Stephen Wozniak e Steve Paul Jobs (conosciuto più semplicemente come Steve Jobs) e il socio di minoranza Ronald Gerald Wayne.

Non hanno un capitale, anzi non hanno proprio un dollaro e, per creare un piccolo capitale di 1.300 dollari, vendono la calcolatrice scientifica di Wozniak e il furgoncino Volkswagen di Jobs. Il loro è un buon progetto: creano un microprocessore, unito a una tastiera e un monitor.

Il primo aprile firmano l’accordo societario: Wozniak assume la direzione generale e quella specialistica di ingegneria elettronica; Jobs è invece direttore del marketing e di ingegneria elettrotecnica.

Al momento della scelta del nome della nuova società, Steve Jobs si ispira alla dieta che stava seguendo, a base di frutta.

Il primo prodotto realizzato è Apple I, che debutta nel primo mese di attività dalla fondazione della società all’Homebrew Computer Club di Palo Alto (California).

Questo computer è equipaggiato con una CPU Mos Technology 6502 di 1MHz e di una RAM da 8 KB. Ciò però che lo rende speciale è proprio il modo in cui hanno deciso di metterlo in vendita. Di solito i computer hobbistici sono dotati di un kit di montaggio, invece Apple I è formato invece da una scheda madre già assemblata. Gli acquirenti devono quindi dotarsi separatamente di una testiera, un monitor, un case (la struttura esterna del pc) e un alimentatore.

Il Bit Shop, catena informatica marchiata USA, ordina i suoi primi 50 computer, ma per metterli realmente in vendita chiede che siano completi di ogni accessorio, scombussolando i piani dei tre soci, che avevano come programma quello di produrre solo le schede. Come conseguenza, la società perde il suo socio di minoranza.

Circa sei mesi dopo dalla costituzione della società, lanciano un progetto davvero interessante, Apple II, che in qualche modo rappresenta una sorta di evoluzione dell’iniziale Apple I ed è sicuramente considerato il primo pc di successo. Il computer era dotato di una scocca in plastica, oltre alla famosa scheda, e di una grafica a colori. La Ram potenziata è di 12 KB. Questo prodotto rappresenta davvero la storia di Apple e, realizzato fino al 1980, vende oltre un milione di pezzi.

Nel 1980 debutta Apple III, il primo pc interamente prodotto da Apple, ma nonostante l’idea sia buona, non c’è il successo sperato. Ad ostacolare le vendite è soprattutto il prezzo, che varia tra i 4.000 e i 7.800 dollari: una cifra davvero enorme per l’epoca. Dobbiamo attendere il 1984 per vedere il primo Macintosh (modello 128 K): questo computer è caratterizzato da un’interfaccia grafica che mette le basi per la fruizione dei pc futuri, perché molto facile e intuitiva.

A seguire anni veramente bui, che lasciano presagire solo il peggio, con l’estromissione addirittura di Jobs. Apple entra definitivamente in crisi e a metà degli anni Novanta la situazione sembra davvero disperata, quando succede una sorta di miracolo. Jobs riesce a rientrare in società, perché la Apple decide di acquistare NeXT Computer, Inc. Nel giro di pochi anni, la strategia di business del fondatore Jobs gli permette non solo di diventare il CEO, ma di riportare ai vertici l’azienda e lanciarla nell’olimpo della tecnologia, verso un successo senza precedenti.

Nel 2007 la mela ha invaso il mercato “mobile” con l’iPhone, che ha dato il via alla stagione delle lunghe file davanti agli Apple Store di tutto il mondo. Gli iPhone commercializzati in 10 anni sarebbero oltre un miliardo, a detta di Tim Cook, odierno amministratore delegato di Apple.

Oggi Apple vale circa 230 miliardi di dollari.