In Italia si può andare in pensione addirittura a 29 anni

Ci sono migliaia di storie, qui in Italia, di lavoratori stremati che, a causa degli allungamenti infiniti dell’età pensionabile, non riescono a ritirarsi dal lavoro, ma purtroppo ce ne sono altrettante anche di “baby” pensionati che per decenni ricevono un assegno, che non si sa quanto meritino.

Se ne parla spesso riferito ai parlamentari che, dopo legislature di pochi mesi, maturano vitalizi sostanziosi, ma vale anche per la gente comune.

C’è addirittura anche chi è andato in pensione a 29 anni. Spetta al Friuli il poco lusinghiero primato delle baby pensioni dopo che il Corriere Veneto ha scovato, in un paesino in provincia di Udine, il caso di una ex collaboratrice scolastica che è riuscita ad andare in pensione a soli 29 anni con 14 anni e sei mesi di contributi.

La fortunata pensionata ha ora 64 anni e si calcola che abbia finora percepito dall’Inps un totale di circa 200 mila euro di assegni previdenziali.

Secondo quanto riportato dalle cronache, la fortunata ex collaboratrice scolastica di Puçui, in provincia di Udine, sarebbe riuscita ad andare in pensione sfruttando il decreto legge Rumor del 1973 che consentiva di andare in pensione con 14 anni e sei mesi di contributi, ricevendo immediatamente un assegno pari al 94% dell’ultimo stipendio.

Nella sua comunità, rivela il quotidiano, i commenti sul suo conto non sono affatto benevoli: “A quel tempo tutti gridavano allo scandalo”. Certo, il caso della signora è davvero clamoroso ma non è certo l’unico: ci sono almeno 500mila lavoratori che hanno lasciato il lavoro prima dei 50 anni e percepiscono una pensione, assegni che hanno un impatto rilevante sulle casse dello Stato.

Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha lanciato l’allarme numerose volte, anche per i conti dell’Inps che sono continuamente in rosso.