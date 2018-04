Fusione Nucleare, in Lazio sarà istallato una macchina sperimentale

Per i profani del settore sentir parlare di fusione nucleare fa quasi paura, e ad onor del vero neanche gli esperti sottovalutano i rischi...

E quindi sarà costruita nel Lazio, a Frascati (Roma), la macchina sperimentale da 500 milioni di euro Divertor Test Tokamak (DTT). Farà parte del Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare e dovrà fornire risposte sulla fattibilità scientifica e tecnologica della produzione di energia dalla fusione.

Il comune del Lazio è stato scelto sulla base dei requisiti tecnici, economici ed ambientali richiesti. I lavori inizieranno entro il 30 novembre di quest’anno e prevedono il coinvolgimento di oltre 1.500 persone, di cui 500 direttamente e altre mille a fronte di un investimento di circa 500 milioni di euro. Il ritorno stimato è invece di due miliardi di euro.

«Oggi è l’Italia che vince. Perché investe sulla conoscenza e sull’energia sostenibile con un progetto che garantisce prospettive scientifiche e occupazionali positive per tutti e, in particolare, per i giovani». Così il Presidente dell’Enea, Federico Testa, sul via libera del Cda dell’Agenzia alla Relazione che vede Frascati in testa come sede della maxi infrastruttura DTT per la ricerca sulla fusione nucleare.

Frascati ha avuto la meglio su Cittadella della ricerca (Brindisi) e Manoppello (Pescara). Le altre regioni candidate erano Campania, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Veneto.