Apple fa arrestare i suoi dipendenti che non rispettano la riservatezza

Quando si entra a far parte di un’azienda si stipula un contratto bilaterale in cui ci si impegna a seguire le direttive e svolgere...

Quando si entra a far parte di un’azienda si stipula un contratto bilaterale in cui ci si impegna a seguire le direttive e svolgere al meglio il proprio lavoro, ma anche a mantenere il riserbo sulle questioni interne.

Naturalmente anche un’azienda del calibro di Apple ha fatto firmare un contratto vincolante ai propri dipendenti, per tutelare se stessa e i propri prodotti, ed in queste ore è emerso quanto il colosso di Cupertino ci tenga a ciò e sia disposta a usare anche il pugno duro.

Nel corso del 2017 Apple avrebbe fatto infatti arrestare 12 persone per la diffusione di informazioni confidenziali, come riferito in un memo inviato ai dipendenti.

Apple quindi usa parole forti per mettere in guardia i propri dipendenti rispetto il rischio che deriva dal far trapelare informazioni interne all’azienda.

Una nuova nota dai toni cupi diramata internamente si pone in netto contrasto con lo stile che adotta Apple alla luce del sole, e descrive gli sforzi compiuti dalla società al fine di scoprire chi tradisce la fiducia dei dirigenti facendo trapelare le informazioni interne. Apple avvisa inoltre dei possibili raggiri da parte di terzi per ottenere informazioni riservate, e minaccia coloro che infrangono le regole con la perdita del lavoro o, addirittura, la possibilità di incorrere in multe o arresti con relativa difficoltà di trovare ulteriori impieghi anche altrove.

“I leaker non perdono semplicemente il proprio lavoro ad Apple. In alcuni casi devono affrontare il carcere ed enormi multe per intrusione di rete e furto di segreti commerciali, entrambi classificati come reati federali,” si legge nella lunga nota inviata da Cupertino.

La lettera arriva a circa sei anni di distanza dall’annuncio di Tim Cook dove avvisava che Apple avrebbe “raddoppiato la segretezza sui nuovi prodotti”, ma la situazione non è cambiata di molto.

A onor del vero, i leak delle notizie interne hanno probabilmente impattato sulle vendite dei prodotti, tuttavia non hanno impedito ad Apple di divenire la prima compagnia al mondo in termini di capitalizzazione di mercato. Gli stessi leak hanno, inoltre, contribuito a far rimanere Apple sotto i riflettori nei periodi in cui la società rimaneva in silenzio.