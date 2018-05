Amazon, Jeff Bezos è l’uomo più ricco al mondo

Pronto ad inaugurare anche un nuovo centro qui in Italia e precisamente a Milano, creando oltre cento posti di lavoro, Amazon continua a crescere...

Pronto ad inaugurare anche un nuovo centro qui in Italia e precisamente a Milano, creando oltre cento posti di lavoro, Amazon continua a crescere e a prosperare in tutto il mondo, e la gran parte del merito è indubbiamente del suo Ceo e fondatore.

Un uomo lungimirante, pieno di idee, ma anche di regole, che servono a far girare l’azienda come un meccanismo perfetto.

Tra le tante regole, sembra che il fondatore Jeff Bezos fin dai primi giorni della società che sarebbe diventato il più grande negozio del pianeta stabilì che ogni team sarebbe dovuto essere abbastanza piccolo per potersi sfamare con un paio di pizze. E quindi immaginiamo tre persone al massimo.

Il motivo è semplice: quando si è in pochi si perde meno tempo per far concordare le agende di tutti, meno tempo a rispondere ad email con decine di persone in copia, meno tempo in riunioni infinite in cui tutti devono parlare anche se hanno poco da dire ed è difficile tirare delle conclusioni.

Non a caso in Silicon Valley quando no possono evitare le riunioni di lavoro, a volte le fanno nella modalità “in piedi”, gli stand-up meeting, perché se stai in piedi hai meno tempo da perdere (si calcola che uno stand-up meeting duri al massimo 15 minuti).

Tanti sacrifici e tempo che Bezos dedica alla sua azienda, che però ripaga ampiamente: la fortuna di Jeff Bezos è infatti diventata di 12 bilioni di dollari ogni giorno. Il merito naturalmente è degli eccezionali risultati di Amazon che hanno battuto le aspettative.

Bezos, già l’uomo più ricco del mondo, ora ha un valore di oltre 134 miliardi grazie alla sua partecipazione nel gigante tecnologico da lui fondato nel 1997. Infatti, grazie all’azienda, possiede 43 miliardi di dollari in più rispetto al secondo classificato tra i più ricchi: Bill Gates.