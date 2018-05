Il Fisco si arricchisce grazie al gioco d’azzardo

In Italia continua ad esserci un’evasione fiscale altissima, tra lavoro sommerso, negozianti che non rilasciano regolare scontrino, falsificazioni e chi più ne ha più...

In Italia continua ad esserci un’evasione fiscale altissima, tra lavoro sommerso, negozianti che non rilasciano regolare scontrino, falsificazioni e chi più ne ha più ne metta, eppure il Fisco può contare su entrate milionarie che continuano a crescere vertiginosamente.

Dai giochi, il Fisco italiano incassa il doppio di Francia e Regno Unito, quasi quattro volte quel che succede in Spagna o Germania. Se si considera la dimensione dell’economia nazionale, ovvero si rapporta il gettito dal settore dei giochi al Prodotto interno lordo, non ci sono uguali in Europa.

Che il nostro Paese potesse addirittura detenere un record di livello internazionale in questo ambito risulta una novità quanto mai imbarazzante.

E’ un settore, quello dei giochi, che non conosce crisi: le imprese coinvolte sono circa 6.600 con ben oltre 100.000 occupati, il 20 per cento facenti capo alla filiera diretta e l’80 per cento a quella indiretta (punti vendita, tabaccherie, bar, autogrill, edicole). Senza contare l’indotto del settore (costruttori di giochi e componenti elettronici, commercio dei macchinari, noleggiatori e gestori di attrezzature, ricevitorie, sale bingo, gaming hall), che numeri alla mano è quasi raddoppiato dal 2006 al 2011.

Tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell’ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro.

Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il payout, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l’80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta).

L’Abruzzo è la regione con la raccolta pro capite più alta (1.767 euro), seguito dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna (rispettivamente 1.748 e 1.668 euro). Nel Mezzogiorno i valori medi della raccolta sono invece generalmente più bassi della media complessiva (rispettivamente 1.291 e 1.475 euro).