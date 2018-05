Paypal continua il suo shopping e acquista iZettle

I numeri sono più che positivi e l’azienda continua ad aumentare la sua utenza assieme al fatturato, ed è quindi tempo di fare “shopping”...

I numeri sono più che positivi e l’azienda continua ad aumentare la sua utenza assieme al fatturato, ed è quindi tempo di fare “shopping” perché si sa che, nel mondo tecnologico, chi non rischia non è destinato al successo.

E così PayPal, la nota società di pagamenti online, acquisirà per 2,2 miliardi di dollari la società svedese iZettle, specializzata in pagamenti via smartphone e in software gestionali per aziende. È la più grande acquisizione della storia di PayPal, fondata nel 1998 a Palo Alto, in California.

“Le piccole imprese sono il motore dell’economia globale e stiamo continuando a espandere la nostra piattaforma per aiutarle a competere e vincere nell’online, in negozio e via mobile”, ha dichiarato Amanda Miller, portavoce di PayPal.

Gli esperti dicono che l’acquisizione è stata decisa soprattutto per provare a contrastare la crescita di Square, un’altra società di pagamenti via smartphone che sta facendo concorrenza a PayPal.

Zettle è stata fondata nel 2010 a Stoccolma e all’inizio si occupò di lettori per carte di credito, ma scelse poi di puntare sui software, sui prestiti alle piccole imprese e, in anni più recenti, di pagamenti online.

Sul fronte commissioni iZettle applica ai negozianti tra l’1% e 2,75% a seconda delle carte, ma non prevede costo di attivazione, di abbonamento e di reportistica. Anche le app abbinate e il supporto clienti è gratuito. Il reader però costa 79 euro.

E questi dispositivi sono compatibili anche con Apple Pay, visto che integrano il chip NFC. Tradotto, significa che PayPal avrà presto un POS che permette di effettuare pagamenti tramite dispositivi Apple.