Benzina, continuano i rincari e arrivano le etichette per non sbagliare

Purtroppo ancora una volta non si tratta di buone notizie: il prezzo dell’oro nero continua a salire e per i prossimi giorni non ci saranno possibilità di ribassi, anzi.

In queste ore la benzina, secondo le tabelle aggiornate del Ministero dello Sviluppo economico, viene venduta ad un prezzo medio prossimo a 1,63 euro ma si possono raggiungere anche punte di 1,645 euro al litro.

Ad oggi, Olanda e Paesi scandinavi sono gli unici a batterci nella classifica delle nazioni dove la benzina costa di più. I primi però non fanno testo, in quanto il loro potere d’acquisto è notevolmente più alto rispetto a quello degli italiani. Quindi è giusto affermare che l’Italia è il Paese dove la benzina è la più cara al mondo.

Ad influenzare, e di molto, il prezzo finale, come per altri tipi di fonti energetiche, come l’elettricità ed il gas, anche per la benzina è il costo della materia prima. E, forse non tutti sanno che, quest’ultimo, è determinato in base alla, cosiddetta, quotazione Platts. Si tratta, in estrema sintesi, di una vera e propria agenzia specializzata, la cui sede operativa è a Londra, e che stabilisce letteralmente il prezzo a cui può essere venduta una tonnellata di benzina da parte delle raffinerie industriali di tutto il mondo.

Molta della colpa è però anche delle tasse, che incidono per il 64 per cento sul costo della verde, il 60 per cento su quello del diesel. Percentuali elevatissime, che se raffrontate con altri Paesi europei fanno capire quanto sia la differenza tra noi e il resto d’Europa e del mondo. L’esempio arriva dagli Stati Uniti, dove l’imposta statale sulla benzina corrisponde al 18 per cento totale del prezzo alla stazione di servizio.

In termini prettamente numerici, la tassa fissa in Italia sulla benzina corrisponde a 0,728 euro ogni litro. Quella sul diesel, invece, a 0,61740 euro. Facile fare i conti su quanto realmente valga un litro di benzina se vengono escluse le imposte.

Intanto, sempre in queste ore, è stato annunciato che a partire da ottobre 2018 entrerà in vigore, nell’Unione Europea, l’obbligo di apporre sui nuovi veicoli e su tutte le pompe delle stazioni di rifornimento e di ricarica le etichette carburante conformi allo standard definito nella norma EN 16942.

L’UE ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di sviluppare un apposito standard sull’etichettatura armonizzata dei carburanti liquidi e gassosi. La Direttiva richiede che le etichette vengano applicate sui veicoli immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati a partire dal 12 ottobre 2018, data entro cui le etichette dovranno comparire anche su tutte le stazioni di rifornimento dell’UE.

L’aspetto delle etichette cambia a seconda del tipo di carburante: la sagoma di quelle per la benzina è circolare, mentre quella delle etichette per il gasolio è quadrata e la sagoma delle etichette per i carburanti gassosi è a forma di rombo. Una serie di etichette simili, al momento in via di sviluppo, sarà prevista anche per i veicoli elettrici o ibridi plug-in e relative stazioni di ricarica, in modo da indicare agli utenti le modalità di ricarica più adatte al proprio veicolo.

L’applicazione delle etichette vige in tutti i 28 Stati membri dell’UE, nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), ma anche in Serbia, Macedonia, Svizzera e Turchia.