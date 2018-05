Apple, sempre più incredibili funzioni per i suoi iPhone

Nonostante, ad ogni nuovo lancio, i critici parlino di calo delle vendite o dei profitti, è indubbio che i device di casa Apple continuino...

Stringere tra le mani è ormai uno status, certo, ma è anche vero che la mela morsicata offre smartphone dalle caratteristiche e funzionalità spesso inarrivabili per i diretti avversari, anche se a un prezzo che è arrivato a sfondare persino il muro dei mille euro.

E col nuovo aggiornamento le funzioni potrebbero diventare ancora più incredibili: Cupertino potrebbe rendere possibile agli iPhone dotati di chip Nfc, cioè dal 6 in poi, di aprire porte di casa, dell’hotel e automobili.

Insomma espandere enormemente le possibilità dell’oggetto fisico ben oltre i pagamenti o le numerose funzionalità integrate da gadget terzi ma farne un vero passepartout buono per rincasare, mettere in moto il veicolo e farsi caricare una chiave virtuale in albergo.

In pratica, stando a quanto riferisce The Information, Apple sarebbe pronta ad aprire il chip NFC degli iPhone agli sviluppatori di terze parti per garantire una rosa più estesa di applicazioni possibili.

Al momento infatti l’NFC montato sugli smartphone di Cupertino a partire da iPhone 6 assiste principalmente il funzionamento di Apple Pay, ma con iOS 12 i casi d’uso potrebbero ampliarsi.

Il principio, per capirci, è quello di Apple Pay: basta accostare lo smartphone a un Pos abilitato e pagare il conto alla cassa. Quel tipo di capacità sarà allargato, si dice ora, in modo da consentire all’iPhone di interagire con gli ‘smart lock’, cioè con le serrature intelligenti, i sistemi di sicurezza degli edifici, i veicoli e anche i sistemi di trasporto pubblico.

Ne sapremo di più la prossima settimana: Apple alzerà il sipario su iOS 12 nel corso della WWDC 2018, che prenderà il via il 4 giugno. La nuova major release del sistema operativo, nella sua versione definitiva, sarà presumibilmente rilasciata in autunno, in concomitanza con l’arrivo sul mercato della nuova generazione di iPhone.