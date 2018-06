Barriera Corallina, stiamo uccidendo una meraviglia sopravvissuta 30 mila anni

Quando parliamo di inquinamento il pensiero va subito all’aria difficile da respirare soprattutto nelle grandi città, alla plastica che galleggia negli oceani e che...

Quando parliamo di inquinamento il pensiero va subito all’aria difficile da respirare soprattutto nelle grandi città, alla plastica che galleggia negli oceani e che per degradarsi impiegherà anni, ai cumuli di rifiuti non differenziati che stanno sommergendo il nostro pianeta.

Ma l’inquinamento, dell’aria e dell’acqua, sta distruggendo tutto il nostro ecosistema, comprese le bellezze millenarie che sono sopravvissute ad ogni tipo di eventi catastrofici ma che ormai non riescono più a opporre resistenza alla furia distruttiva e alla noncuranza dell’essere umano.

Ad esempio, negli ultimi 30mila anni la Grande Barriera Corallina è sopravvissuta a cinque ‘eventi mortali’ legati al clima ma potrebbe non essere abbastanza resistente da riprendersi dal declino attuale.

E’ quanto rivela uno studio internazionale della durata di 10 anni, pubblicato su Nature Geoscience Journal, il primo del suo genere a ricostruire l’evoluzione della barriera corallina in questo arco di tempo in risposta a cambiamenti ambientali importanti e improvvisi.

La ricostruzione di 30.000 anni di storia della Grande barriera corallina al largo delle coste orientali dell’Australia, la più estesa del mondo, ha mostrato che queste strutture naturali sono molto più resistenti di quanto si pensi ai grandi cambiamenti ambientali, come l’innalzamento del livello del mare e la variazione della temperatura delle acque.

Due di questi eventi ricostruiti, legati all’abbassamento del livello del mare in seguito alle glaciazioni e all’esposizione all’aria della barriera, iniziarono rispettivamente circa 30.000 e 22.000 anni fa: in quest’ultimo caso il livello del mare si ritrasse fino a scendere, circa 20.000 anni fa, 118 metri sotto i livelli attuali. Durante questi eventi, la barriera corallina si spostò lentamente verso il mare per cercare di seguire il calo delle acque.

Altri due episodi si verificarono invece durante i periodi interglaciali, 17.000 e 13.000 anni, quando fa lo scioglimento dei ghiacci provocò un rapido innalzamento del mare, rischiando di portare a un’eccessiva profondità la barriera corallina, che in questo caso rispose spostandosi verso terra.

Tuttavia, la velocità con cui i cambiamenti si stanno verificando oggi, unita all’aumento dell’apporto di sedimenti e alla scarsa qualità dell’acqua legati alle attività umane rischia di eccedere le capacità di ripresa delle barriere.

“Nutro serie preoccupazioni sulla capacità della barriera corallina nella sua forma attuale di sopravvivere al ritmo del cambiamento causato dai molti stress presenti e del prossimo futuro”, ha affermato Jody Webster, ricercatore e professore associato presso l’Università di Sydney.