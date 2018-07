Saldi estivi, si parte sfidando la crisi

L’estate è iniziata, come anche le vacanze per i più fortunati, ma per coloro che si trovano ancora divisi, in città, tra casa e...

L’estate è iniziata, come anche le vacanze per i più fortunati, ma per coloro che si trovano ancora divisi, in città, tra casa e lavoro, c’è di che consolarsi con l’imminente inizio dei tanto attesi saldi.

Come sempre ogni regione rispetta un calendario proprio seppur con molti punti in comune. Per quanto concerne, quindi, i saldi estivi 2018 in molte delle principali città d’Italia inizieranno il prossimo 7 luglio, anche se non mancano delle eccezioni.

La Sicilia è la prima a partire il 1 luglio con le vendite a prezzi scontati, seguita il giorno seguente dalla Basilicata mentre in tutte le altre regioni l’avvio è previsto sabato 7 luglio.

Non mancano però le preoccupazioni per il comparto, tracciate dal vice direttore di Confesercenti, Paolo Barbieri, preoccupazioni che sono molte anche perché alle chiusure dei negozi di quartiere, o di quelli del centro storico, si stanno aggiungendo anche le difficoltà dei centri commerciali, che vedono sempre più spesso saracinesche abbassate. Da quelle dei marchi di abbigliamento fino all’elettronica e persino alle edicole.

“Purtroppo siamo mani e piedi dentro la crisi – spiega – e in questo settore numeri positivi ne abbiamo pochi. Gli imprenditori che riescono a resistere sono solamente quelli che hanno trovato una propria nicchia di mercato e riescono a fare ancora buone performance. Ma il settore, In generale, sta ancora affrontando una grave crisi che riguarda tutto il comparto non alimentare”, le parole di Barbieri.

Per la Confcommercio il giro d’affari vale complessivamente intorno ai 3,5 miliardi di euro. A fare shopping secondo l’associazione dei commercianti saranno 15 milioni e mezzo di famiglie che spenderanno in media 227 euro: poco meno di 100 euro invece l’acquisto medio per persona.

Di diverso avviso i consumatori del Codacons secondo i quali la stagione sarà un flop e la spesa calerà del 5% con uno scontrino medio che si fermerà a 64 euro a testa e una riduzione della spesa più marcata al Sud dove si registreranno picchi fino al -15%.