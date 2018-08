Divorzio, l’ex coniuge dovrà dire addio agli assegni di mantenimento milionari

Sognate di sposare un uomo benestante per poter passare qualche anno assieme a lui e poi godervi i suoi beni dopo aver divorziato? Da...

Da oggi in poi non sarà solamente un ragionamento cinico, ma anche un sogno irrealizzabile: c’è stata infatti una recente stretta in materia, che ha rivoluzionato il campo, con novità non troppo positive per chi ha intenzione di speculare sulla fine della propria relazione.

Le Sezioni Unite sono infatti intervenute in tema di assegno divorzile con la sentenza n. 18287/2018, mettendo la parola fine alle diatribe sorte dopo la rivoluzionaria sentenza della Cassazione n. 11504/2017, che aveva ribaltato i principi alla base dell’assegno di mantenimento.

Nell’originaria legge sul divorzio era previsto che il Tribunale disponeva assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell’altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, definiscono questa concezione come composita: assistenziale in senso lato con riferimento alle condizioni economiche; risarcitoria in senso ampio con riguardo alle ragioni della decisione; e compensativa circa il contributo personale alla famiglia.

Mentre prima il Tribunale disponeva l’assegno in favore del coniuge privo di mezzi necessari a conservare il tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, con questo nuovo orientamento l’assegno viene invece ancorato all’accertamento circa l’autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, ossia il possesso di redditi propri; il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; la capacità e la possibilità effettiva di lavoro; e la stabile disponibilità di un’abitazione.

In buona sostanza, con la nuova sentenza, secondo recenti analisi il contributo da versare all’ex coniuge si aggira in media attorno ai 500 euro al mese.

A elaborare e rivelare i dati è il Sole 24 ore che si è basato sugli importi delle dichiarazioni dei redditi 2017 calcolando così a cosa si fa riferimento di preciso quando si parla di tenore di vita; un primo dato che va considerato è che rispetto alle precedenti rilevazioni, risalenti al 2008, i valori sono notevolmente più bassi con un calo del 6% circa.

L’importo dell’assegno varia a seconda della regione di riferimento con picchi maggiori nel nord del Paese: il contributo supera i 600 euro in Lombardia e nel Lazio, mentre è inferiore a 400 euro nella maggior parte delle regioni meridionali (Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise).

I dati dicono ancora che i divorzi con assegno di mantenimento sono il 53% del totale (dati Istat 2015), ma il 7,3% riguarda solo l’ex coniuge, il 39,1% solo i figli, mentre nel 6,9% dei casi il contributo riguarda sia l’ex coniuge che i figli. A pagare è quasi sempre l’ex marito (93,6% dei casi).