Auto elettriche, le batterie non bastano per la crescente domanda

Siamo ancora lontani dai numeri messi a segno in numerosi paesi, soprattutto del Nord Europa, ma comunque l’auto elettrica sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

A luglio, ad esempio, le vendite delle auto elettriche hanno stabilito un record: +340% rispetto al mese precedente e una quota sul totale pari allo 0,4% con 2.906 unità negli ultimi sette mesi.

L’ultimo rapporto dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae), calcolato sui numeri ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativi al mercato delle immatricolazioni in Italia, conferma il buon andamento delle nuove motorizzazioni.

Ovviamente l’impennata delle vendite è eclatante, ma i volumi di vendita sono comunque ancora minimi. Si parla infatti di 641 immatricolazioni a luglio, su complessive 153.293.

Più in generale, tutte le principali case produttrici stanno spingendo su questa tipologia di auto ecosostenibile, però c’è un problema da risolvere: a quanto pare le batterie non bastano per tutte le auto che si intendono produrre.

GM, Renault, Hyunday, Daimler, persino Tesla: tutte colte di sorpresa da una domanda più alta del previsto che i produttori di batterie faticano a soddisfare.

Nello specifico, i produttori di batterie sono forse stati eccessivamente cauti nei loro piani e ora sembrano faticare a produrre abbastanza esemplari per soddisfare la domanda, quelli di auto si stanno rendendo conto di dover correre ai ripari definendo e annunciando con urgenza piani strategici per l’elettrificazione, seppur tardiva, della gamma.

Per di più, non avere fabbriche proprie e competenze in materia, mette i produttori di EV (electric vehicle) in una posizione molto svantaggiosa. Chi è entrato nel settore con largo anticipo ha avuto modo di pensare a soluzioni personalizzate stringendo partnership di R&S con aziende di batterie, per gli altri il problema si fa sempre più stringente.

Inoltre i grandi produttori di batterie sono relativamente pochi e forniscono varie case automobilistiche: di conseguenza, se il trend favorevole riguarda non un singolo modello, ma più o meno tutte le auto elettriche, di tutte le marche e dimensioni, il fornitore di batterie sarà sottoposto a pressioni a 360 gradi da tutti i suoi clienti.

Ad oggi, in attesa di vedere gli sviluppi, l’approccio di Tesla di dotarsi innanzitutto di una capacità produttiva propria, su larghissima scala, in grado di generare vantaggi di costo rispetto alla concorrenza e in grado di scalare se necessario con le dinamiche che ci si attende per i volumi di vendita delle proprie vetture, sembra quello vincente.