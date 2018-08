Scuola, come ogni anno arriva la stangata per i genitori

Con la fine di agosto non solo per la maggior parte delle famiglie si dice addio alle vacanze, ma inizia un periodo di spese...

Secondo i calcoli di Federconsumatori, quest’anno costerà intorno ai 526 euro il corredo scolastico per ogni singolo studente, con un incremento dello 0,8% rispetto al 2017.

Nella classifica degli aumenti quest’anno il primo posto spetta agli astucci e diari legati ai beniamini dei cartoni animati, mentre per i libri e 2 dizionari i genitori dovranno sborsare poco più di 456 euro a ragazzo, vale a dire l’1,1% in meno rispetto all’anno scorso.

In generale però non c’è nessuna riduzione sostanziale sui libri di testo già molto cari. A questo aspetto si somma il fatto che tante volte i libri di scuola cambiano di anno in anno, occorre comprarli nuovi ogni volta: per un semplice libro di biologia si arriva a sborsare anche più di 40 euro, una spesa che moltiplicata per le tante materie finisce per diventare una fortuna.

Contrariamente a Federconsumatori, che parla di un leggero risparmio per l’acquisto dei testi scolastici, il Codacons smentisce la possibilità di sensibili riduzioni e anzi si prevede un esborso economico maggiore a carico delle famiglie rispetto lo scorso anno scolastico.

In base alle prime stime l’associazione per i diritti dei consumatori calcola per il corredo scolastico (penne, diari, quaderni, zaini, astucci, ecc.) rispetto al 2017, un incremento medio del +2%, rincaro che raggiunge il +4% per il materiale “griffato”, ossia le marche più richieste dai giovanissimi perché legate a squadre sportive, cartoni animati, bambole o personaggi e serie famosi.

In genere tra corredo e libri di testo – denuncia il Codacons – la spesa complessiva può facilmente superare i 1.100 euro a studente, una vera e propria stangata per le tasche degli italiani.

Per fortuna le strategie per risparmiare non mancano. Il Codacons ha elencato una serie di «trucchi» che permettono di risparmiare fino al 40% sul prezzo finale. Per esempio facendo gli acquisti al supermercato: «Si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria – dice l’associazione di consumatori -. Andate con la lista dettagliata della spesa e obbligatevi a rispettarla. In questo periodo alcune catene di supermercati vendono i prodotti scolastici addirittura a prezzi stracciati: sono i cosiddetti prodotti “civetta”. Vengono venduti beni addirittura sottocosto, contando sul fatto che comunque finirete per acquistare anche tutto il resto. Approfittatene, acquistando solo i prodotti civetta. Poi cambiate supermercato».

Infine, raccomanda ancora il Codacons, spesso è utile attendere le indicazioni dei professori, così da evitare acquisti superflui o carenti.