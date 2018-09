Benzina, i rincari continuano anche a settembre

Tra luglio e agosto, come di consueto, in concomitanza con l’esodo per le vacanze estive abbiamo assistito a un costante e progressivo aumento del...

Tra luglio e agosto, come di consueto, in concomitanza con l’esodo per le vacanze estive abbiamo assistito a un costante e progressivo aumento del costo del carburante, pesando ulteriormente sulle tasche già tartassate delle famiglie italiane.

Ma purtroppo, col rientro in città e con l’inizio delle scuole e del solito tran tran quotidiano, non ci saranno buone notizie ad attenderci, anche: a quanto pare i rincari continueranno anche nel corso di settembre.

Le giustificazioni delle compagnie sono sempre le stesse: i rialzi delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

Ad oggi, le città e le regioni in cui il gasolio costa di più sono adesso Bolzano e Trento, dove un litro di diesel costa in media 1,589 euro. E non va tanto meglio in Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

All’opposto, i rincari sono stati meno pronunciati nelle Marche, nel Molise e nel Veneto. Dal diesel alla benzina si registrano alcune novità perché il maggiore salasso è per gli automobilisti di Bolzano, Calabria, Liguria e Trento. Respirano di più quelli di Abruzzo, Sicilia e Veneto.

La benzina costa in media 1.634 euro al litro se fatta self service e il diesel 1.506 euro al litro. Per quanto riguarda invece il rifornimento servito, 1.748 euro al litro per la benzina e 1.626 per il gasolio. Il metano costa circa 0.963 euro a litro e il Gpl 0.658 al litro.

Secondo le consuete rilevazioni effettuate, proprio in questi giorni Eni ha aumentato i prezzi consigliati sia della benzina che del diesel di un centesimo per ogni litro. Anche Tamoil, IP, Italiana Petroli hanno registrato lo stesso rialzo. La situazione attuale vede, nei giorni scorsi, le quotazioni dei prodotti raffinati salire dell’equivalente di 1.3 centesimi di euro per ogni litro di benzina e invece 1.5 centesimi per ogni litro di gasolio.