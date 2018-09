Evasione fiscale cresce con l’aumentare del cuneo fiscale

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlare più volte di cuneo fiscale e della sua insostenibilità per la maggior parte delle famiglia italiane:...

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlare più volte di cuneo fiscale e della sua insostenibilità per la maggior parte delle famiglia italiane: tra i più alti d’Europa, quasi la metà dello stipendio di ognuno di noi finisce in tasse e imposte di vario genere.

Negli ultimi 20 anni (1997-2017) il peso delle tasse in capo ai 41 milioni di contribuenti italiani è aumentato di quasi 200 miliardi di euro (per la precisione 198). E se l’inflazione in questi 2 decenni è aumentata di quasi 43 punti percentuali, le entrate tributarie sono cresciute di oltre 65 punti, vale a dire il 22,5 per cento in più del costo della vita. E’ quanto emerge da un’analisi della Cgia di Mestre.

Sono oltre cento le voci che compongono il carico tributario degli italiani: un labirinto in cui è difficile districarsi tra addizionali, bolli, canoni, contributi, diritti, imposte, ritenute. E on mancano nemmeno le «tasse sulle tasse». L’esempio più clamoroso lo subiamo quando ci rechiamo a fare il pieno alla nostra autovettura: la base imponibile su cui si applica l’Iva è composta anche dalle accise sui carburanti.

Se tanti continuano a sacrificarsi e a stringere la cinghia per riuscire ad arrivare a fine mese, purtroppo altrettanti cercano scorciatoie: parallelamente al peso di tasse e imposte, continua a crescere infatti anche l’evasione.

“Come emerge in molti manuali di scienza delle finanze – afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo – con un carico impositivo smisurato anche l’evasione fiscale assume dimensioni economiche preoccupanti. Secondo una nostra elaborazione, infatti, la media nazionale dell’evasione fiscale è al 16,3 per cento, con punte del 24,7 in Calabria, del 23,4 in Campania e del 22,3 per cento in Sicilia. A livello nazionale stimiamo che le imposte sottratte al fisco siano poco più di 114 miliardi di euro”.

«In nessun altro Paese d’Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia» sostiene Renato Mason, segretario della Cgia. In effetti il rapporto tra tasse e Pil vede l’Italia al sesto posto in Europa dopo la Francia (48,7%), la Danimarca (47,3%), il Belgio (46,5%), la Svezia (44,3%) e la Finlandia (43,3%). Un salasso che costa in media ad ogni italiano 12mila euro, tenuto conto anche dei contributi previdenziali.