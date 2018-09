Mobilità sostenibile, Ikea consegnerà solo con mezzi elettrici

La mobilità sostenibile è un obiettivo caro a tutti gli Stati che si stanno mobilitando con politiche concrete di incentivi e sostegni per chi...

Anche i grandi colossi commerciali stanno dando il loro contributo ed ora è la volta di Ikea di annunciare la sua decisione, che si spera venga seguita a breve da tanti altri “colleghi”.

Il più grande venditore di mobili del mondo ha infatti annunciato che tutte le consegne a domicilio verranno fatte con mezzi elettrici.

Questo il piano della rivoluzione: il 25% delle consegne a domicilio sarebbe a zero emissioni entro il 2020. Mentre entro il 2025 il colosso svedese prevede un obiettivo ambizioso: tutte le consegne “dell’ultimo miglio” saranno effettuate da veicoli elettrici (EV).

La rivoluzione avrà inizio dalle consegne cittadine, partendo da Amsterdam e Los Angeles, per poi spostarsi a New York, Shanghai e Parigi. Tutte città in cui, già tra un paio di anni, si vedranno solo veicoli elettrici marchiati dal noto brand.

Jesper Brodin, CEO del Gruppo Ikea, ha dichiarato che per l’azienda è fondamentale crescere e avanzare sempre più nel mondo sostenibile, questo il motivo per cui è iniziata la corsa verso i mezzi esclusivamente elettrici.

La notizia non è irrilevante se si pensa che ad oggi Ikea rappresenta la più grande catena di store a livello mondiale. Ricordiamo inoltre che nel 2017 Ikea ha già aderito all’Ev100, un’iniziativa globale lanciata dal “The Climate Group” rivolta alle imprese che si sono impegnate nella transizione verso i veicoli elettrici entro il 2030.