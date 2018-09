Laurea, serve ancora per entrare nel mondo del lavoro?

I nostri genitori fanno sacrifici, in molti casi anche immani, per assicurarci la necessaria istruzione, per portarci fino alla laurea, convinti che un titolo...

I nostri genitori fanno sacrifici, in molti casi anche immani, per assicurarci la necessaria istruzione, per portarci fino alla laurea, convinti che un titolo di studio elevato possa agevolarci nella ricerca di un lavoro adatto a noi e alla nostra ispirazione, ma oggi conta ancora arrivare alla vetta degli studi?

Laurea, master, corsi continui di aggiornamento assicurano più chance e una retribuzione maggiore?

A quanto pare, non necessariamente: a 30 anni infatti, 4 laureati su 10 sono senza lavoro o sottoccupati.

E’ quanto risulta dai dati dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro secondo il quale nel 2017 degli oltre 1,7 milioni di trentenni con la laurea, il 19,5% (344.000) è privo di occupazione, e un ulteriore 19% (circa 336.000) opera in posizioni professionali che non richiedono laurea.

Nel 2017 comunque il tasso di occupazione dei trentenni laureati (81,3%) è superiore di otto punti percentuali rispetto ai giovani diplomati di pari età ed arriva a 24 punti percentuali rispetto ai trentenni con la sola licenza media.

Le prospettive d’inserimento nel mercato occupazionale “migliorano per coloro che hanno raggiunto almeno un titolo secondario superiore” e si rivelano “massime per chi giunge a conseguire un titolo universitario”.

Il vantaggio nel possedere un livello di istruzione più elevato (e poterlo ‘spendere’, esercitando un’attività professionale) è più marcato, si legge, «per le donne trentenni, specie nel Mezzogiorno».

Naturalmente la differenza nei titoli di studio si evidenzia anche sulla busta paga, anche se non sempre in modo marcato.

Secondo la medesima ricerca, la retribuzione mensile media dei laureati dipendenti, infatti, “è pari a 1.632 euro, ovvero il 30% in più di un occupato con la licenza media (1.139) e del 20% di un diplomato (1.299)”.

Va segnalato inoltre come “un trentenne psicologo guadagni mensilmente 1.351 euro (solo 52 euro in più di un coetaneo diplomato), mentre un ingegnere (1.850), un medico (1.869) percepiscono come retribuzione oltre 550 euro in più rispetto ad un diplomato”.