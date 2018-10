Candy, anche il marchio delle lavatrici diventa cinese

La Cina sta colonizzando l’Italia? Senza voler essere troppo estremisti, è indubbio che negli ultimi anni numerosi marchi simbolo del Made in Italy sono...

La Cina sta colonizzando l’Italia?

Senza voler essere troppo estremisti, è indubbio che negli ultimi anni numerosi marchi simbolo del Made in Italy sono passati di mano e sono stati rilevati da ricchi imprenditori cinesi, e persino le squadre di calcio non sono rimaste estranee a questo tipo di cessione.

L’ultima azienda a passare in mano agli imprenditori asiatici è Candy: il gruppo Qindao Haier, con base a Shangai e leader mondiale nel segmento di mercato delle lavatrici con una quota del 14,3%, ha annunciato di aver comprato il 100% dell’azienda per 475 milioni di euro.

La società della famiglia Fumagalli, reduce da anni non facili, è l’ultimo dei marchi italiani che passa in mani estere.

Candy è stata valutata 629 milioni di euro, ma, sottratto il debito, i fratelli Beppe e Aldo Fumagalli, azionisti al 90%, e i loro cugini (10%) incasseranno come abbiamo visto 475 milioni. L’operazione era stata impostata l’estate scorsa, ma ha avuto un’accelerazione improvvisa, tanto che i sindacati che ora si dicono preoccupati in quanto non erano stati avvisati di nulla e hanno appreso la notizia dai giornali online.

«Nell’era dell’IoT – ha dichiarato Liang Haishan, presidente del Consiglio di amministrazione di Qingdao Haier – facendo leva sulle sue forti capacità di ricerca e sviluppo, Candy Group si è focalizzata sull’applicazione delle tecnologie di rete agli elettrodomestici tradizionali, obiettivo che si allinea perfettamente con la strategia Eco-brand di Haier. Riteniamo che questa operazione segni l’inizio di una cooperazione strategica di successo tra Haier e Candy Group, che non solo stimolerà il potenziale del mercato degli elettrodomestici intelligenti, ma ispirerà anche il settore a mantenersi all’avanguardia per migliorare l’esperienza del cliente».

Candy ha attualmente circa 4.100 dipendenti nel mondo, sei stabilimenti tra Europa, Turchia e Cina. Oltre a Hoover, possiede i marchi Rosières in Francia e Jinling in Cina. Ha chiuso il 2017con un fatturato in crescita del 14% con 1,1148 miliardi di euro di ricavi.