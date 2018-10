Motori, il nord Italia limita la circolazione dei diesel

Negli ultimi anni l’attenzione all’impatto ambientale è sempre più costante, e tanti sono gli sforzi che si stanno facendo per diminuire consistentemente le emissioni...

Soprattutto in ambito automobilistico, le auto elettriche stanno trovando sempre maggiore favore, mentre i diesel sono inevitabilmente destinati ad essere eliminati.

Molti paesi d’Europa hanno già eliminato dalle loro strade i veicoli più vecchi e a maggior impatto, ma anche l’Italia si sta muovendo nella stessa direzione, col nord Italia che, in attesa di dire definitivamente addio al diesel, ne limita la circolazione.

Nello specifico, dall’inizio della prossima settimana in molte regioni del nord entreranno in vigore le nuove limitazioni permanenti del traffico previste dall’Accordo di Bacino Padano per migliorare la qualità dell’aria. Limitazioni che sono più ampie rispetto a quelle dello scorso inverno: le misure infatti riguardano 1,1 milioni di auto che prima non erano toccati dagli stop.

Quest’anno il bando in Piemonte, Lombardia e Veneto riguarderà quindi anche le vetture Euro 3 a gasolio, che spiega il quotidiano Sole 24 ore, sono grosso modo quelle immatricolare tra il 2001 e il 2005. In Emilia-Romagna la lotta al diesel (e soprattutto alle micropolveri che producono) si estende agli Euro 4, lo standard anti-inquinamento che è stato in vigore dal 2006 fino al 2010.

Per tutto il periodo compreso tra il 1 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sarà quindi in vigore il “blocco base” della circolazione urbana che impedisce il transito sulle strade di tutti i veicoli a benzina pre-euro ed euro 1, diesel pre-euro, euro 1, 2, 3 e 4, e di ciclomotori e motocicli pre-euro.

Potranno invece circolare tutti i veicoli appartenenti alle categorie superiori e quelli alimentati a metano, gpl, elettriche e ibride.

Queste stesse limitazioni di base saranno in vigore inoltre nelle cosiddette domeniche ecologiche. La prima sarà domenica 7 ottobre e a seguire il 4 novembre, il 3 febbraio e il 3 marzo 2019.

La manovra prevede inoltre il divieto, sempre dal primo ottobre al 31 marzo, di utilizzare biomasse (come legna, pellet, cippato) per il riscaldamento domestico degli edifici dotati di sistema multi-combustibile. Il divieto si applica a tutte le tipologie di edificio e a tutti gli impianti, a meno che gli stessi non siano dotati di una certificazione di qualità, per prestazioni emissive, pari o superiore alle 3 stelle ai sensi del Decreto ministeriale 186/17.