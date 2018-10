Telefonia, nuove sanzioni per la questione della fatturazione a 28 giorni

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlarne in abbondanza: del tutto arbitrariamente i principali operatori di telefonia fissa nazionali avevano deciso di passare...

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlarne in abbondanza: del tutto arbitrariamente i principali operatori di telefonia fissa nazionali avevano deciso di passare a una fatturazione a 28 giorni, costringendo così i consumatori a pagare ben 13 mensilità l’anno.

Una mossa che aveva indispettito l’Agcom che, dopo un’indagine celere, aveva intimato a tutti di tornare sui propri passi e di rimborsare i clienti di quanto indebitamente riscosso.

Ed ora arrivano anche pesanti sanzioni: Agcom ha infatti prodotto una multa da quasi 2 milioni di euro rivolta alle compagnie telefoniche che hanno continuato a produrre offerte a 4 settimane nonostante il precedente stop dell’Autorità.

Una multa da 1 milione e 682mila euro comminata nei confronti di Tim, Fastweb e Vodafone per un’indagine partita a febbraio e conclusasi pochi giorni fa. Infatti, secondo l’Agcom, le suddette compagnie telefoniche avrebbero mostrato sui loro siti le offerte a 4 settimane nonostante già con un’altra delibera era stato proibito alle stesse di fatturare a 4 settimane. Dalle indagini emerge che le suddette aziende non erano passate al calcolo mensile.

Nel caso di TIM la violazione è stata di breve durata ma di consistente entità e ha portato a una sanzione di 696.000 euro.

Più “leggera” la sanzione per Fastweb che dovrà pagare 406.000 euro, nonostante l’operatore ritenga di aver agito nel giusto e di aver già pagato una precedente sanzione per la medesima infrazione. Vodafone dovrà infine pagare 580.000 euro in quanto AGCOM, come per gli altri operatori, ha ritenuto insufficienti le argomentazioni portate a propria difesa dall’operatore.

Le compagnie dal canto loro hanno fatto ricorso al Tar del Lazio e si attende l’apertura della pratica il prossimo 14 novembre.