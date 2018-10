Vodafone, mercoledì nero per i suoi clienti senza linea

Se ieri mattina avete provato a chiamare e a entrare sulle piattaforme social, e non ci siete riusciti, niente paura: non dovete cambiare smartphone....

Nella mattinata di ieri è stato l’operatore Vodafone ad avere avuto problemi, causando disservizi a migliaia di utenti.

Nello specifico, si è assistito a un colossale blackout che riguardava sia la linea voce che la connessione internet, per entrambi i marchi con cui l’operatore è presente in Italia: Vodafone, appunto, ma anche la nuova low cost ho.

All’inizio le problematiche erano state riscontrate nel Nord Italia, in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ma con il passare delle ore, in special modo intorno alle ore 9:30, il problema si è diffuso anche al Lazio e Roma, al sud Italia, in particolare nella zona di Napoli, Calabria, Puglia e Sicilia.

In generale, si va dall’impossibilità di effettuare telefonate all’assenza completa di segnale, che rende impossibile, ovviamente, anche la navigazione Internet.

Un disagio di cui gli utenti si sono immediatamente accorti, tanto che sono arrivate moltissime chiamate al 190 (numero dell’assistenza clienti) per ottenere informazioni circa questo disservizio.

La conferma in una nota della Vodafone: «È stato risolto il disservizio che ha interessato alcune zone del Piemonte e della Valle D’Aosta. Siamo spiacenti per il disservizio arrecato ai clienti».

Per fortuna, nel corso della giornata, la situazione è gradualmente tornata alla normalità e l’allarme è rientrato: oggi ci si può connettere e chiamare senza problemi in ogni angolo dello stivale.