Olio d’oliva, quello tunisino sta facendo crollare il mercato italiano

Tra i prodotto made in Italy tradizionalmente più apprezzati in tutto il mondo c’è senza dubbio l’olio di oliva, universalmente riconosciuto per la sua bontà e per l’eccellenza della materia prima.

Ma negli ultimi mesi le esportazioni stanno letteralmente crollando, assieme al consumo nello stesso mercato interno, mettendo in serio pericolo l’intero settore.

A lanciare l’allarme l’autorevolissima Coldiretti, secondo la quale «è in atto una vera invasione di olio di oliva» dalla Tunisia con un +199 per cento rispetto al 2017.

Per l’associazione, l’Ue deve opporsi al rinnovo, già richiesto da Tunisi, della concessione temporanea di contingenti d’esportazione di olio d’oliva a dazio zero verso l’Europa per 35mila tonnellate all’anno scaduta lo scorso, oltre alle 56.700 tonnellate previste dall’accordo in vigore dal 1998. Il rischio è la destabilizzazione del mercato.

Parallelamente, poi, la produzione crolla del 38% a 265 milioni di chili, vicino ai minimi storici soprattutto per colpa del meteo che ha penalizzato i raccolti al Sud.

Sono stati in particolare il gelo invernale di Burian e i venti accompagnati dalla pioggia durante la fioritura a sferzare i raccolti falciandoli soprattutto al Sud: la Puglia, già colpita dalla xylella, segna un calo del 58% ma riesce a confermare la leadership nella produzione con 87 milioni di chili; seguono la Calabria con 47 milioni di chili (-34%), la Sicilia per una produzione di 39 milioni di chili (-25%) e la Campania con 11,5 milioni (-30%).

Per la sopravvivenza di migliaia di aziende, il presidente del consorzio Unaprol, David Granieri chiede quindi al Governo «un piano olivicolo nazionale 2.0 che preveda finanziamenti per il reimpianto di nuovi oliveti».

Il presidente di Federolio, Francesco Tabano, chiede invece di «valorizzare l’extravergine di oliva 100% italiano commercializzato dalle imprese familiari italiane, investire nella ricerca, garantire una snella operatività delle imprese e giusti controlli».