Sale, attenzione alle microplastiche che contiene

Se è risaputo che un abuso di alcol è deleterio, soprattutto per la salute del sistema cardiovascolare, è indubbio che questo elemento è essenziale in cucina, sia per dare sapore sia per la conservazione dei cibi.

Ma se al suo interno contenesse sostanze estranee ed altamente nocive?

A quanto pare, infatti, il sale che circola negli scaffali dei nostri negozi e quindi nelle nostre cucine sarebbe contaminato da microplastiche.

Una nuova ricerca, nata dalla collaborazione tra Greenpeace e l’Università di Incheon in Corea del Sud, e pubblicata sulla rivista Environmental Science & Technology ha preso in esame campioni di sale marino, di miniera e di lago, di diverse marche, provenienti da diversi paesi per analizzarne il contenuto.

Dall’indagine è risultato che 36 campioni, circa il 90% del totale, erano contaminati da microplastica costituita da Polietilene, Polipropilene e Polietilene Tereftalato (PET), ovvero le tipologie di plastica più comunemente utilizzate per produrre imballaggi usa e getta.

Già in passato le microplastiche erano state al centro di studi scientifici, i quali avevano confermato l’alta concentrazione delle stesse nei frutti di mare, pesci e acqua di rubinetto. Ora invece si è avuta la conferma di un fatto dato ormai per certo dalla maggior parte degli ambientalisti: anche il sale da cucina è contaminato da microplastiche.

«Numerosi studi hanno già dimostrato la presenza di plastica in pesci e frutti di mare, acqua di rubinetto e adesso anche nel sale da cucina», spiega Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna Inquinamento della divisione italiana di Greenpeace. Lo studio conferma «la gravità dell’inquinamento da plastica e come per noi sia ormai impossibile sfuggire a tale contaminazione», sottolineando l’importanza di mettere in campo strategie per «fermare l’inquinamento alla radice».