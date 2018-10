Volkswagen presenta il suo nuovo suv urbano T-Cross

Se gli ultimi mesi sono stati non certo facili per la casa automobilistica, il cui nome rimarrà per molti anni inevitabilmente legato a quello...

Se gli ultimi mesi sono stati non certo facili per la casa automobilistica, il cui nome rimarrà per molti anni inevitabilmente legato a quello dell’incredibile scandalo delle emissioni truccare dei motori, che poi ha coinvolto altri marchi di mezzo mondo, Volkswagen si è comunque rimboccata le maniche e ha continuato a lavorare e progettare nuovi veicoli, capaci di risollevare le sorti di un’impresa che dà lavoro a migliaia di persone.

E così, proprio nelle scorse ore, è stato svelato il nuovo suv urbano della casa tedesca, l’attesissimo T-Cross.

La presentazione della nuova city-crossover che nasce sulla base della Polo si è tenuta ad Amsterdam e in contemporanea a Shanghai e San Paolo.

I designer VW hanno puntato molto sulla contemporaneità, senza forzare. Basandosi su dimensioni in linea a quelle della Polo – la piattaforma è la stessa, la lunghezza è di 411 cm – si è data comunque una maggiore personalità: la mascherina ha dimensioni maggiori e si raccorda meglio ai fari anteriori, le protezioni anti-graffio sugli archi passaruota regalano un accento fuoristradistico ed i fanali posteriori sono uniti da un motivo a led.

Ci sono anche le barre portatutto, mentre non ci sarà il tetto a contrasto, ma tinte vivaci ance per i cerchi da 16, 17 o 18 pollici. Il bicolore invece sarà disponibile per i rivestimenti dei sedili e con numerose possibilità per i pannelli della plancia.

La T-Cross offre efficienti motori turbo. I due motori a benzina 1.0 TSI a tre cilindri con filtro antiparticolato offrono una potenza di 95 o 115 CV. L’offerta è completata da un 1.6 TDI a quattro cilindri da 95 CV. Tutti i motori sono conformi alla più recente normativa sui gas di scarico Euro 6D-TEMP. La trazione è anteriore, il cambio può essere manuale a 5 o 6 marce o automatico DSG a 7 marce.

Fondamentale anche il comparto tecnologico, grazie alla possibilità di avere la strumentazione digitale e impianti infotelematici che permettono il mirroring, schermi fino a 8 pollici, servizi di connettività avanzata e anche un impianto audio a 8 canali da 300 Watt. Per ricaricare i vari dispositivi ci sono fino a 4 prese USB e anche la piastra ad induzione.

Per una migliore sicurezza, sono presenti la frenata autonoma con riconoscimento dei pedoni, l’allerta per la stanchezza, il sensore per l’angolo cieco, l’assistenza per le partenze in salita e il mantenimento attivo della corsia.

T-Cross si posiziona sul mercato per competere con Renault Captur, Peugeot 2008, Citroen C3 Aircross, Nissan Juke e Ford EcoSport,e Kia Stonic. Il prezzo non è stato ancora reso noto ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 18mila euro.