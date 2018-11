Amazon apre un nuovo centro nel bergamasco

Una nuova opportunità per i clienti, ma soprattutto nuove offerte di lavoro in questo periodo in cui il mercato del lavoro è sostanzialmente fermo:...

Una nuova opportunità per i clienti, ma soprattutto nuove offerte di lavoro in questo periodo in cui il mercato del lavoro è sostanzialmente fermo: Amazon apre una nuova sede nel bergamasco.

Nello specifico, Amazon ha inaugurato l’ennesimo centro di logistica: situato a Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo, si sviluppa su una superficie di 34mila metri quadri e permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro entro i prossimi tre anni.

All’interno del grande capannone, l’unico di questo tipo in Italia, un centinaio di persone sta già lavorando da un paio di settimane.

La modernità del centro riguarda principalmente le tecniche di gestione e smistamento dei prodotti, finora mai utilizzate in Europa.

“Il nuovo centro di Casirate sarà perfettamente integrato nel network di Amazon: una rete logistica che ci consente di rispondere alla crescita della domanda e di mantenere le nostre promesse di consegne veloci e affidabili ai clienti. Sono convinto – ha spiegato Tareq Rajjal, responsabile di Amazon Transportation per il Sud Europa – che, oltre ai clienti, da questo investimento trarrà vantaggio anche l’economia locale, con nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le imprese di collaborare con uno dei più avanzati network logistici al mondo, in grado di raggiungere milioni di clienti in tutta Europa”.

Importante sarà anche l’indotto che il colosso dell’e-commerce riuscirà a creare sul territorio: numerosi sono i servizi che, ci si aspetta, apriranno nelle vicinanze a partire dal settore della ristorazione.