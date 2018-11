Volkswagen punta sulla mobilità elettrica

Se è indubbio che, nei prossimi anni, i combustibili fossili altamente inquinanti dovranno essere progressivamente eliminati, in primis nell’ambito della mobilità, che deve diventare...

Molti colossi hanno deciso di puntare sui motori elettrici, e tra questi c’è anche Volkswagen, che nei prossimi anni stanzierà ingenti fondi per la sperimentazione e la produzione di sue autovetture elettriche.

Nello specifico, il colosso tedesco Volkswagen ha messo sul piatto ben 50 miliardi di dollari in 5 anni per cercare di lanciare la sfida ai rivali d’oltre oceano che stringono accordi con i big hi-tech della Silicon Valley.

Se già all’inizio dell’anno Volkswagen aveva annunciato la volontà di costruire 16 impianti per le e-car in tutto il mondo, principalmente convertendo quelli esistenti, e l’intenzione di acquistare batterie in grado di alimentare milioni di veicoli elettrici, ora in base al nuovo piano, tre impianti tedeschi verranno convertiti: quello di Emden dove viene prodotta la Passat, di Hannover dove si fanno i van, e Zwickau, ‘casa’ del sedan Phaeton.

“Volkswagen deve diventare più efficiente, più produttiva e più redditizia al fine di finanziare gli ingenti investimenti e rimanere competitiva,” ha detto il CEO Herbert Diess nel corso di una conferenza stampa.

Secondo i piani, il gruppo Volkswagen punta a ridurre le spese del 6% e ad aumentare la produttività del 30%.