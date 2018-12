Virgin, il Galactic è riuscito a raggiungere lo Spazio

Sono anni che i film fantascientifici ci mostrano di viaggi interspaziali, da e verso altri pianeti ed altri mondi finora sconosciuti, ma finora i...

Pochi anni, pensano i più ottimisti, anche perché intanto i primi passi verso l’obiettivo ci sono: per la prima volta, infatti, un veicolo di Virgin Galactic ha raggiunto lo Spazio, un importante passo avanti per l’azienda spaziale del miliardario britannico Richard Branson.

La società ha lanciato il suo velivolo spaziale SpaceShipTwo oltre 50 miglia (80 chilometri) sopra la superficie terrestre, entrando così di diritto nella corsa per portare turisti in orbita, in lizza con Jeff Bezos ed Elon Musk.

Virgin Galactic lavora al suo progetto da 14 anni e nel 2016 aveva avviato i primi test con il suo VSS Unity, una sorta di navicella che si separa da un aeroplano più grande, il WhiteKnightTwo, quando viene raggiunta un’altitudine di circa 14mila metri. Il VSS Unity accende poi i propri motori e prosegue l’ascesa verso lo Spazio.

Così, dopo il fallimento della scorsa volta, ora l’aereo WhiteKnightTwo si è alzato in volo dallo spazioporto del deserto del Mojave accompagnando la SpaceShipTwo fino alla quota di circa 13.000 chilometri. Quindi lo spazioplano si è separato dall’aereo e ha acceso il suo razzo per 60 secondi e ha raggiunto la quota di oltre 80 chilometri. Ai comandi della SpaceShipTwo due piloti veterani e a bordo quattro esperimenti tecnologici della Nasa.

Per chi non lo sapesse, l’obiettivo di Virgin Galactic è quello di dare il via al business del turismo spaziale, dando vita a voli dalla durata di due ore e mezza che comprendono pochi minuti trascorsi effettivamente nello Spazio, o perlomeno questi sono i piani.