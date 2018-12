Donald Trump, è guerra aperta contro la Fed

Finora mai nessun presidente aveva cercato di influire così pesantemente, mettendosi in aperto contrasto e rischiando una vera e propria guerra tra poteri dello...

Finora mai nessun presidente aveva cercato di influire così pesantemente, mettendosi in aperto contrasto e rischiando una vera e propria guerra tra poteri dello stato, ma Donald Trump ha dal primo istante del suo mandato dimostrato la netta rottura con qualunque dei suoi predecessori, e continua a non smentirsi.

E così Trump, senza mezze parole, torna a criticare la Federal Reserve. La sua colpa? Aver alzato i tassi di interesse e abbassato le previsioni di crescita per il 2018 e il 2019.

“Stanno alzando i tassi di interesse troppo velocemente, questa è la mia opinione”, ha detto parlando con i giornalisti alla Casa Bianca e attaccando la banca centrale. Su Twitter Trump aveva inoltre già affermato che “l’unico problema della nostra economia è la Fed: non sente il mercato”.

“La Fed è come un potente golfista che non può mandare in buca perché non ha tocco, non riesce a puttare”, ha aggiunto Trump.

Ed in ancora un altro tweet aveva già borbottato: “È incredibile che con un dollaro molto forte e praticamente senza inflazione, con il mondo esterno che esplode intorno a noi, con Parigi che sta bruciando e con la Cina in calo, la Fed stia addirittura considerando un altro aumento dei tassi di interesse”.

Le conseguenze di questa guerra sono difficili da prevedere, ma intanto il segretario del Tesoro Steve Mnuchin ha riunito il Gruppo di lavoro presidenziale sui mercati finanziari, segno che la crisi fra il presidente e il maggiore istituto bancario degli Stati Uniti renda inquieti i risparmiatori ma anche e soprattutto le imprese.