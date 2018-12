Case, i prezzi continuano a calare anche se non dovunque

Siete in cerca di una nuova abitazione? Se la risposta è sì, per voi ci sono buone notizie: anche quest’anno il mercato immobiliare non...

Se la risposta è sì, per voi ci sono buone notizie: anche quest’anno il mercato immobiliare non è stato florido e, con buona pace dei proprietari, il valore del mattone è continuato a scendere.

Secondo i dati dell’ufficio studi del marketplace immobiliare idealista, infatti, nel 2018 le case hanno registrato un calo del 3,7% rispetto all’anno scorso, portando i valori a una media di 1.753 euro al metro quadro. La discesa nell’ultimo trimestre è stata dell’1,1% ed ha coinvolto tutte le regioni italiane ad eccezione del Friuli Venezia Giulia (2,4%) e del Molise (1,2%).

I prezzi in Liguria si confermano i più elevati della Penisola, a una media di 2.568 euro al metro quadro mentre la Calabria è la regione più economica per chi acquista, con 865 euro al metro quadro e valori in caduta libera anche quest’anno.

A Milano è stato registrato un boom delle domande con un aumento dei prezzi di vendita nell’ordine del 5,6%, a una media di 3.473 euro al metro quadro che la collocano sul podio delle città dove il mattone è più caro, dopo Venezia e Firenze. Ma la stessa cosa non si può dire per parecchie città italiane. Spiccano i cali a due cifre di Terni (-15,3%), Barletta (12,5%) e Teramo (-10,1%), mentre gli incrementi maggiori si registrano a Treviso (8,5%), Cuneo e Firenze (entrambe con un più 8,2%).

In generale, l’andamento del mercato è contrastato, con svalutazioni nelle città del centro sud e in provincia, dove c’è un eccesso di offerta di abitazioni e il mercato va a rilento, ma si assiste anche al deciso rilancio delle grandi città del centro-nord, che trainano la ripresa dei valori. Per chi comprerà nel 2019 sarà un altro anno buono, con prezzi sempre molto convenienti e una congiuntura ancora favorevole per chi stipula un mutuo.