Volkswagen, la sua rivoluziona parte dalle colonnine per la ricarica mobili

Tutti i grandi colossi automobilistici del mondo hanno investito tempo ed ingenti risorse nello sviluppo di nuove soluzioni, per attuare la tanto attesa rivoluzione nel settore della mobilità alternativa.

Nuovi motori e batterie più potenti, in primis, ma Volkswagen ha deciso di lanciare anche una nuova soluzione per la carica, la prima nel suo genere.

Nello specifico la casa automobilistica tedesca introdurrà dal prossimo anno le MEB (stazioni di ricarica mobili).

Le prime stazioni mobili di ricarica rapida verranno installate già nella prima metà del 2019 a Wolsburg nell’ambito di un progetto pilota e sosterranno l’espansione di un’infrastruttura di ricarica nell’area urbana.

La stazione di ricarica rapida mobile per veicoli elettrica avrà una capacità di ricarica totale fino a 360 kWh e funzionerà come una power bank: disporrà di moduli intercambiabili e non è indispensabile una fonte di elettricità nei paraggi. La stazione si può infatti ricaricare con l’energia solare o eolica fino a quando il livello di carica della “power-bank” scende sotto la soglia del 20% e a quel punto basta sostituire il modulo scarico con uno carico.

Il battery pack è dello stesso tipo di quelli che troveranno spazio nelle vetture su piattaforma MEB, ovvero la nuova gamma I.D., e può essere sufficiente per ricaricare fino a 15 veicoli, ma anche moto, scooter ed eBike.

Se, come abbiamo detto, la sperimentazione partirà questo nuovo anno, a partire dal 2020 la stazione di ricarica sarà implementata anche in altre città e comunità.