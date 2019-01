Fatturazione elettronica, i benzinai applicano un sovrapprezzo

Non c’è stato verso di ottenere un’ulteriore deroga, nonostante le proteste che si sono susseguite negli ultimi mesi e le recriminazioni spesso fondate: dal...

Non c’è stato verso di ottenere un’ulteriore deroga, nonostante le proteste che si sono susseguite negli ultimi mesi e le recriminazioni spesso fondate: dal 1 gennaio è scattato per tutti gli operatori economici l’obbligo di fatturazione elettronica, benzinai compresi.

Proprio quest’ultima categoria si è fatta molto sentire per ottenere la sospirata deroga, ma dinanzi al diniego la risposta è stata unanime: visti i costi spesso proibitivi che si sono dovuto affrontare per adeguarsi alla normativa, quasi tutti hanno deciso di applicare un sovraprezzo a chi richiede la suddetta fatturazione elettronica.

Della questione si è occupato “Quarta Repubblica” che, con le telecamere nascoste, è riuscita a cogliere tutti i malumori mal celati in tutti questi mesi.

“Sul carburante non ho margine di guadagno e quindi sono costretto a mettere quell’euro e cinquanta di oneri amministrativi” dice un benzinaio veneto.

E come lui altre decine di benzinai: per poter affrontare i costi delle transizioni bancarie e non rimetterci di tasca propria, sono costretti ad applicare un sovraprezzo mal digeriti a loro volta dai clienti.

“L’errore da parte dello Stato e dei rappresentanti dei gestori è quello di non avere considerato i costi aggiuntivi che i benzinai hanno con la fatturazione elettronica”, ha provato a spiegare Moreno Parin, presidente benzinai Confcommercio di Treviso.

Ad oggi, quindi, la fattura elettronica per le grandi aziende è un costo in più da mettere a bilancio, mentre per un commerciante o un artigiano per di più significa sottrarre tempo al lavoro.