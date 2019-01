Open Fiber si adopera per l’addio definitivo al rame

Come esplicitato chiaramente anche sul suo sito internet, Open Fiber ha un obiettivo bello ambizioso, che è quello di portare la fibra ottica a...

Come esplicitato chiaramente anche sul suo sito internet, Open Fiber ha un obiettivo bello ambizioso, che è quello di portare la fibra ottica a banda ultra larga (BUL) in tutte le maggiori città italiane, nonché il collegamento delle aree industriali, con l’obiettivo di realizzare una rete a banda ultra larga quanto più diffusa ed efficiente possibile.

In pratica si vuole imprimere una nuova velocità all’Italia, aprire alle persone l’accesso ai servizi digitali più evoluti e alle opportunità offerte da un mondo sempre più interconnesso.

E l’obiettivo passa anche dal cambiamento delle reti: l’amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa ha incontrato il vicepresidente della Commissione europea, Andrus Ansip, e il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager per chiedere di accelerare proprio su questo.

Per Open Fiber il cambiamento inizia dall’addio al rame entro il 2025.

“Va stabilita la data per lo switch-off delle reti in rame in tutto il continente”, ha affermato l’amministratore delegato della società compartecipata ENEL-Cassa Depositi e Prestiti, forte dell’approvazione del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche che andrà ora recepito in tutti i Paesi Membri e che, di fatto, premia i modello wholesale-only per lo sviluppo e la diffusione delle reti in fibra ottica a discapito degli operatori verticalmente integrati.

Ripa ha quindi spiegato che Open Fiber sarà capace di collegare con tecnologie a banda ultralarga 20 milioni di case o uffici entro il 2023: lo switch-off, ovvero l’obbligo di passare alla fibra FTTH entro una data prestabilita a livello europeo, viene evidentemente considerato un ottimo sprone per coinvolgere tutti gli attori. Partendo almeno dai centri urbani di più grandi dimensioni.

E per chi crede che questo obiettivo non sia realizzabile, la Ripa dissente con calore: “Lo switch off può partire nelle aree coperte”, afferma l’AD, “in attesa di definire il modello nelle aree grigie”.