Ferrero, stop della produzione in Francia

Se è vero che la Nutella è uno dei prodotti più amati in tutto il mondo, consumato da grandi e piccini in praticamente ogni...

Se è vero che la Nutella è uno dei prodotti più amati in tutto il mondo, consumato da grandi e piccini in praticamente ogni angolo della Terra, è proprio in Francia, una delle terre che più la amano, che c’è stato un improvviso blocco nella produzione da parte di Ferrero.

Nello specifico, in uno dei stabilimenti della Nutella siti in Francia sono state riscontrate delle grosse anomalie. Per tale motivo la Ferrero ha deciso di sospendere in via temporanea e soltanto per precauzione la produzione del sito di fabbricazione di Nutella – il più grande al mondo – in Normandia.

Un difetto “che non corrisponde ai nostri standard di qualità” e che ha portato alla decisione di sospendere l’attività della fabbrica, dalla quale escono ogni giorno 600 mila vasetti di Nutella, pari a un quarto della produzione mondiale.

Il ministro dell’Agricoltura francese, Didier Guillaume, invece, ha comunicato che lo stabilimento della Ferrero in Normandia, al centro di un problema di qualità, “non avrebbe alcun problema sanitario”.

Durante la sospensione, l’azienda avvierà indagini e analisi sul prodotto, e i risultati verranno resi noti al più presto.