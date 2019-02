Fitch fortunatamente conferma il rating all’Italia

Dopo gli ultimi dati Istat e l’entrata ufficiale nella recessione tecnica ci si aspettava il peggio anche per quanto riguarda la valutazione del rating,...

L’agenzia di rating ha infatti confermato il giudizio sull’Italia, mantenendo il rating BBB. L’outlook per il Paese è anch’esso confermato, come negativo. È dunque stato evitato il downgrade per i conti dell’Italia.

L’agenzia statunitense si dimostra comunque molto critica verso il nostro Paese e sottolinea come “le differenze ideologiche tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega probabilmente aumenteranno queste tensioni”, motivo per cui non si aspetta “che il governo italiano duri l’intero mandato” e vede “un aumento delle probabilità di elezioni anticipate dalla seconda metà di quest’anno”.

Ed anzi aggiunge che la Lega “sarebbe disposta a innescare nuove elezioni e a tornare agli accordi precedenti con Forza Italia e Fratelli d’Italia”.

L’Italia in ogni caso mantiene dei punti di forza: l’economia diversificata, il reddito pro-capire medio, al punto che l’indebitamento delle famiglie si conferma tra i più contenuti al mondo. Anche il sistema pensionistico pubblico sostenibile. Il debito, che pure è altissimo, conserva una scadenza media “relativamente favorevole” (6-7 anni) ed è mitigato, come criticità, dall’appartenenza del Paese all’Unione monetaria.