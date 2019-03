World Wide Web diventa adulto spegnendo trenta candeline

Il web e la rete nel suo complesso vi sembrano ancora una “cosa” da giovani? Eppure, ormai, il World Wide Web è diventato adulto...

Il web e la rete nel suo complesso vi sembrano ancora una “cosa” da giovani? Eppure, ormai, il World Wide Web è diventato adulto e maturo: nonostante sia un mondo senza segreti solo per i nativi digitali, domani spegnerà le sue prime 30 candeline, in una vita costellata solo da grandi successi e di traguardi capaci di cambiare per sempre la storia del mondo intero.

Era infatti il 12 marzo 1989 quando Tim Berners Lee presentò un saggio al Cern di Ginevra che rappresentava la base teorica della rete: proprio da quel primo documento nel 1991 fu lanciato il primo sito internet, e da allora lo sviluppo è stato costante ed ancora potenzialmente infinito.

Già nel 1990 Berners Lee aveva però già dato vita all’Html (un linguaggio a “marcatori” per la formattazione e impaginazione di documenti ipertestuali), l’Http (il protocollo di trasferimento su rete degli ipertesti) e l’Url (Uniform Resource Locator, l’indirizzo univoco di una risorsa in internet).

La rete diventò veramente pubblica invece il 30 aprile 1993, quando il Cern rilasciò l’ultima versione del software Www come di pubblico dominio, rendendo disponibile a chiunque gratuitamente il suo utilizzo e il suo miglioramento.

Ma oggi la rete è veramente aperta a tutti? Assolutamente no, perché sono ben due miliardi le persone per cui il web è inaccessibile, perché non ne hanno la possibilità economica o perché non ci sono investimenti tecnologici nei paesi in cui vivono.

Lo stesso Tim Bernbers Lee si è più volte preoccupato della necessità della diffusione della rete per tutti, ma anche della sicurezza e della privacy degli utenti. Secondo Sir Tim, c’è infatti troppo potere nelle mani di Google e Facebook, e il web si può trasformare in «un’arma».