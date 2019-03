Banca Ifis: sfiduciato l’ad Giovanni Bossi, alla guida da 25 anni

Una carriera intera, praticamente, dedicata alla stessa impresa, che ha guidato per oltre due decenni, ed ora, all’improvviso, la doccia fredda: l’amministratore delegato di...

Una carriera intera, praticamente, dedicata alla stessa impresa, che ha guidato per oltre due decenni, ed ora, all’improvviso, la doccia fredda: l’amministratore delegato di Banca Ifis, Giovanni Bossi, è stato sfiduciato dopo ben 25 anni alla guida.

La sua non è stata una libera scelta, ma dell’azionista di controllo, ovvero la holding La Scogliera di Sebastien Egon Fürstenberg, che all’improvviso gli ha revocato la fiducia.

Eppure non c’era nessuna crisi in vista: la banca quotata a Piazza Affari è infatti diventata negli ultimi anni uno dei maggiori player italiani nel segmento dei Npl, oltre a essere molto attiva sul fronte del factoring e dei finanziamenti alle pmi, soprattutto dopo l’acquisto per 2 miliardi di euro di GE Capital Interbanca.

Per di più l’esercizio 2018 è terminato con un utile netto consolidato pari a 146,8 milioni di euro. Sarà anche proposto all’assemblea degli azionisti un dividendo lordo unitario pari a 1,05 per azione, in crescita del 5% rispetto al precedente.

A onor di cronaca, però, c’è da aggiungere che il titolo ha perso quasi il 64% dal picco di ottobre 2017, quando valeva 48,73 euro contro 17,86 euro con cui ha chiuso venerdì scorso.

“Al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne, Bossi ha assicurato, come da espressa richiesta dell’azionista di maggioranza, la piena disponibilità ad accompagnare la banca fino all’assemblea di approvazione del bilancio e di nomina dei nuovi organi sociali”, si legge in una nota ufficiale dell’istituto.