Ferrero compra anche i cereali Kellogg’s

Se tante imprese, in tutti i settori, hanno conosciuto un rallentamento dei loro ricavi e della loro crescita, lo stesso non si può dire certo di Ferrero.

Un successo in continua espansione, anche grazie ad un piano industriale ben mirato e a continui investimenti, come quello appena annunciato in queste ore.

Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, il gruppo Ferrero ha annunciato in una note che acquisirà il business dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate da Kellogg Company per 1,16 miliardi di euro in contanti.

Tra le tante merendine amatissime dai consumatori di mezzo mondo spiccano i biscotti Keebler, Famous Amos, Mother’s, Murray e Little Brownie Bakers. Ferrero acquisirà anche il business degli snack alla frutta Kellogg’s come Stretch Island e Fruity, insieme ai coni gelato e le crostate Keebler’s.

L’operazione comprende sei stabilimenti di produzione statunitensi di proprietà, situati in tutto il paese. Il deal comprende anche un impianto di produzione in affitto a Baltimora, nel Maryland.

Con questa operazione, la Ferrero ha battuto la concorrenza dell’americana Hostess Brands.

«Il business di Kellogg dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate rappresentano un’eccellente soluzione strategica per Ferrero, perché consentono di continuare ad aumentare la nostra presenza complessiva e l’offerta di prodotti nel mercato nordamericano», ha dichiarato entusiasta Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo di Alba.