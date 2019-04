Jeff Bezos si tiene Amazon ma il divorzio è comunque miliardario

Se i poveri mortali, quando decidono di separarsi e divorziare, devono affrontare lunghe battaglie legali per non vedersi dissanguare dall’ex coniuge, anche quando di...

Se i poveri mortali, quando decidono di separarsi e divorziare, devono affrontare lunghe battaglie legali per non vedersi dissanguare dall’ex coniuge, anche quando di patrimonio condiviso c’è magari solamente la casa dove si abita o pochi spiccioli sul conto corrente.

Figurarsi quindi cosa può succedere quando uno dei coniugi fattura a molti zeri: per fortuna, però, Jeff Bezos, miliardario proprietario, tra l’altro, di Amazon, è riuscito a trovare un accordo con la sua ormai ex moglie, ma l’assegno da staccare è stato comunque di quelli consistenti.

Bezos è riuscito a restare il maggiore azionista di Amazon anche dopo il divorzio, mantenendo il 75% delle azioni che aveva con la moglie. MacKenzie gli ha concesso inoltre i suoi interessi nel Washington Post e in Blue Origin.

Alla donna, quindi, resta il 25% della loro partecipazione nel colosso americano del commercio elettronico: questa quota verrà registrata a suo nome, un 25% che equivale al 4% delle azioni ordinarie in circolazione. Ciò la rende la terza maggiore azionista di Amazon dopo l’ex marito e Vanguard.

Secondo Bloomberg, la quota di MacKenzie in Amazon, il 4%, vale circa 36 miliardi di dollari. Il divorzio dovrebbe essere completato in 90 giorni e Jeff Bezos resterà probabilmente l’uomo più ricco del mondo: il suo 12% in Amazon vale 107 miliardi di dollari, ai quali si aggiungono i 4 miliardi di dollari di valore del Washington Post e di Blue Origin.

L’accordo stempera i timori di uno scossone al vertice di Amazon: MacKenzie avrebbe infatti potuto chiedere il 50% dei beni comuni, ovvero 80 miliardi di dollari, ma ha deciso di non farlo.